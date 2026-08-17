Google permitirá que se elimine la marca de agua visual de las imágenes, vídeos y canciones generados con IA

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Google permitirá a los usuarios borrar la marca de agua que aparece actualmente cuando se generan imágenes, vídeos y canciones con Inteligencia Artificial (IA), aunque esta medida no afectará ni a la marca SynthID, que permanece oculta en cada generación, ni a los metadatos del estándar C2PA.

El vicepresidente de la compañía para Gemini, Josh Woodward, anunció en una publicación en X (antes Twitter), hecha el viernes pasado, que Google incluirá la opción para activar o desactivar las marcas de agua en las plataformas Gemini y Flow, y posteriormente en Google Search.

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"Se aplica a todas las marcas de agua de todas las imágenes (Nano Banana), vídeos (Omni) y canciones (Lyria) excepto en los países donde se requiera mantenerlas por ley", afirmó Woodward en la publicación, que acompañó de una captura de pantalla de la nueva configuración.

"Mientras las marcas de agua visibles son ahora opcionales, las marcas ocultas de SynthID y los metadatos C2PA se siguen usando para la transparencia. Puedes seguir usando Gemini o Search para verificar si una imagen se ha generado con IA", indica Woodward tras mencionar que el objetivo de esta nueva configuración es buscar el equilibrio entre el control creativo y la seguridad.

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Esta nueva funcionalidad se desplegará en los próximos días y, una vez que esté disponible, la opción de desactivar la marca de agua aparecerá en los ajustes de las 'apps'.

SynthID y C2PA son claves para saber si un contenido, ya sea imagen, vídeo o audio, ha sido generado por IA. Mientras que SynthID es la marca oculta creada por Google DeepMind que incrusta una señal invisible en una imagen, C2PA son metadatos incrustados en el archivo que registran quién creó el contenido, la herramienta que usó, cuándo y qué ediciones se le han aplicado a dicho contenido.

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De hecho, el directivo ha anunciado que Google liberará como código abierto Credentio, una nueva biblioteca C++ para las Credenciales de Contenido C2PA, con el objetivo de ayudar a los desarrolladores a crear mejores herramientas para registrar, verificar y rastrear los cambios que sufre un archivo digital.