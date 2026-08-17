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EEUU intercepta más de 60 buques mercantes desde la reanudación del bloqueo a puertos de Irán

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El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este lunes haber desviado un total de 64 buques comerciales, así como inhabilitado tres embarcaciones y abordado otras dos, en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán.

"Hasta el 17 de agosto, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desviado 64 buques comerciales, inhabilitado tres y abordado dos", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes sociales en el cual ha enmarcado su actuar en operaciones dirigidas a hacer cumplir el citado bloqueo.

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Los barcos afectados se dirigían hacia puertos iraníes o procedían de ellos y han sido objeto de distintas actuaciones por parte de las fuerzas estadounidenses, en una actuación inserta en las operaciones destinadas a hacer cumplir el bloqueo impuesto nuevamente por Washington desde mediados de julio.

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