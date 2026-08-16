Txell Alarcón y Carolina Guerrero, primeros descartes de la selección española femenina

16/08/2026 Txell Alarcón y Carolina Guerrero con la selección española femenina de baloncesto DEPORTES FEB

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La alero Txell Alarcón y la ala-pívot Carolina Guerrero son las primeras jugadoras descartadas de la convocatoria provisional de la selección española femenina de baloncesto para el Mundial 2026, y no se reincorporarán al grupo tras los dos días de descanso posteriores a la victoria del sábado ante Alemania (60-65).

La alero del Hozono Global Jairis y la ala-pívot del Spar Girona, que han estado trabajando con el equipo durante las dos primeras semanas de preparación para la Copa del Mundo de Alemania, ya no regresarán a la concentración de España el próximo martes en Tenerife.

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"Carolina y Txell son jugadoras que están llamando a la puerta, que forman parte de ese grupo de 28 que seguimos. A Txell no puedo decirle cosas a mejorar porque cada vez se siente más cómoda con nosotros, pero su posición es muy difícil entrar. Lo mismo pasa con la posición de pívot, la de Carolina, que ha hecho muy buen año en Girona y con nosotros ha estado muy bien", señaló el seleccionador español, Miguel Méndez.

Además, el técnico gallego agradeció el compromiso de ambas jugadoras durante su presencia en el grupo. "Quiero destacar el gran compromiso de las dos y aunque sea un momento duro para ellas y para mí le damos mucho las gracias por su ayuda", manifestó.

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Alba Torrens, Elena Buenavida, Maite Cazorla, Mariona Ortiz, María Araújo, Paula Ginzo, Iyana Martín, Helena Pueyo, Andrea Vilaró, Lola Pendande, Irati Etxarri, Aina Ayuso, Nerea Hermosa y Marta García viajarán este martes a Tenerife para seguir con la preparación para el Mundial.

En la isla canaria disputarán otros dos partidos amistosos frente a Nigeria y Bélgica, el viernes 21 (21.00 hora peninsular española) y el domingo 23 de agosto (21.00), respectivamente.