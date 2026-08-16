Rusia ataca dos fábricas de piezas de misiles y drones en Kiev

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Moscú, 16 ago (EFE).- El Ejército ruso alcanzó este domingo dos factorías militares en Kiev, una que fabricaba componentes para misiles y otra de piezas para drones de asalto, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Se trata de Fire Point, una empresa privada ucraniana creada al comienzo de la guerra que fabrica componentes, además de la carga explosiva y los propulsores de combustible sólido para los misiles de crucero Flamingo, señala la nota castrense.

Según el parte de guerra, en el ataque los rusos también habrían golpeado la empresa ucraniana Ukrdefense que produce elementos de drones de ataque como Khrush y Garpiya.

A su vez, Moscú habría martilleado una refinería en la región central de Poltava y también una planta metalúrgica en Krivi Rig, ciudad natal del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En la misma jornada, el ejército ruso lanzó drones con los que alcanzó un buque mercante con cargamento militar destinada al ejército ucraniano en el puerto de Odesa (mar Negro).

Rusia, que ha intensificado sus bombardeos desde que Kiev lanzara a finales de julio su campaña de ataques masivos contra la retaguardia enemiga, descartó esta semana un posible alto el fuego o tregua hasta lograr un arreglo "fiable y duradero" al conflicto.EFE

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