El presidente de Grecia pide a Turquía reconocer el "genocidio" de griegos pónticos

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Estambul, 16 ago (EFE).- El presidente de Grecia, Konstantinos Tasulas, ha pedido a Turquía "reconocer el genocidio de los griegos pónticos", en referencia a la persecución y expulsión de la población griega del norte de Anatolia a principios del siglo XX, informa este domingo la prensa griega.

El jefe de Estado griego hizo estas declaraciones con ocasión de la celebración de la Asunción de la Virgen, ayer sábado, en el santuario de Sumela en el monte Vermion, en el norte de Grecia, construido en 1952 en memoria del homónimo monasterio histórico en la provincia turca de Trebisonda.

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"Nosotros, como Estado, estamos obligados a difundir en el mundo la existencia y realidad del genocidio que sufrieron los griegos del Ponto", dijo Tasulas en referencia a la población griega de la costa oriental del mar Negro.

"Incluso Turquía debería reconocer este genocidio para demostrar que semejantes prácticas de limpieza étnica, crueles y abominables, no tienen lugar en el mundo moderno", dijo el jefe de Estado.

La población de habla griega del la costa norte de Anatolia hasta el Cáucaso tenía una presencia de casi tres milenios en la región y entre los siglos XIII y XV formó el Imperio de Trebisonda, sucesor del Imperio bizantino.

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Con el surgir del ideario nacionalista turco en las primeras décadas del siglo XX, la población anatolia cristiana de habla griega empezó a considerarse un elemento foráneo y sufrió persecuciones y masacres, hasta su casi total desaparición mediante el llamado "intercambio de población" firmado entre Grecia y la recién constituida Turquía en 1923.

Gran parte de los descendientes de griegos pónticos viven en la provincia griega de Macedonia, en el norte del país, donde se halla también el santuario de Sumela. EFE