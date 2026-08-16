Ucrania ataca en Crimea un sistema de lanzamiento de misiles rusos

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Berlín, 16 ago (EFE).- La Armada de Ucrania atacó durante la pasada noche posiciones del sistema de misiles costeros ruso "Bastión" en la ocupada península de Crimea, desde donde Rusia lanza misiles supersónicos e hipersónicos.

Esta unidad de las Fuerzas Armadas informó en Telegram que, como consecuencia del ataque, Rusia "sufrió importantes pérdidas de armamento y personal".

Indicó que el sistema de misiles costeros "Bastión" es un armamento escaso y costoso que las fuerzas rusas utilizan para bombardear las regiones meridionales y otras zonas de Ucrania con misiles supersónicos Onyx e hipersónicos Tsirkón.

A su vez, el Estado Mayor General ucraniano informó en la misma aplicación que las fuerzas del país atacaron también en Crimea una zona de concentración de una unidad de misiles rusa y un puente ferroviario en la zona de Svitlodolinske, en la región sureña de Zaporiyia.

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El puente es utilizado por las fuerzas rusas para el abastecimiento logístico militar y el traslado de personal.

Asimismo, las fuerzas ucranianas atacaron depósitos de material y municiones rusos en Karlivka, en la región oriental de Donetsk. EFE