Gran Bretaña, Italia y España se quedan con las medallas del maratón por equipos

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- Las selecciones femeninas de maratón de Gran Bretaña, Italia y España lograron este domingo las medallas de la especialidad por equipos en la última jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido).

La prueba de maratón tuvo su salida y llegada en la céntrica y monumental Victoria Square y se compuso de un tramo de un kilómetro que se recorrió al principio y al final de la carrera y de un circuito de 5 kilómetros al que se dieron ocho vueltas.

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El triunfo individual fue para la finlandesa Alisa Vainio, de 28 años, que dominó la carrera desde el inicio, entró en la meta en solitario y paró el crono en un tiempo de 2h22:26, récord de los campeonatos. Por detrás la húngara Lilli Anna Vindics-Toth con 2h27:21, plata con marca personal, y la británica Abbie Donnelly, tercera con 2h27:33.

Para la clasificación por equipos se suman los tres tiempos de las tres primeras atletas de cada país, siendo el menor el que se lleva la victoria.

La medalla de oro fue para el equipo de Gran Bretaña (7h26:01), en el que destacaron el bronce individual de Abbie Donnelly y el quinto puesto de Natasha Wilson, y la plata para Italia (7h28:59), con la sexta posición de Rebeca Lonedo como mejor resultado.

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El equipo español, que tuvo a Carolina Robles como la mejor, registró un tiempo total de 7h30:41, pudiendo revalidar el bronce continental logrado hace dos años en Roma 2024.

Robles completó su primer maratón en un campeonato continental y firmó una meritoria octava posición con 2h28:07. EFE

(foto)