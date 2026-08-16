Patriarca latino de Jerusalén visita el pueblo cristiano de Taybeh bajo amenaza de colonos

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Jerusalén, 16 ago (EFE).- El patriarca latino de Jerusalén y máxima autoridad católica en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ofició una misa en Taybeh, el último pueblo completamente cristiano de Cisjordania ocupada, donde reafirmó el compromiso de la Iglesia con sus fieles frente a los crecientes ataques de colonos israelíes.

"Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para preservar la presencia eclesial aquí, en todos los niveles, en toda Tierra Santa”, afirmó Pizzaballa, según un comunicado publicado este domingo por el Patriarcado, durante la misa celebrada ayer en la Iglesia Latina del Cristo Redentor en Taybeh.

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"Queremos seguir siendo una comunidad que da vida, sin renunciar ni abandonar nuestros derechos, nuestro derecho a la vida. Así que sean valientes. No tengan miedo", dijo Pizzaballa a los palestinos cristianos que le escuchaban.

Además, el eclesiástico añadió que la fe en Dios permite a los cristianos preservar la vida y la esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles, y enfatizó que el "poder del mal no es absoluto".

Su visita se produce en medio de crecientes ataques de colonos israelíes asentados en colonias cercanas, y después de que el propio Ejército israelí declarase Taybeh en julio como una 'zona militar cerrada', prohibiendo la entrada de no residentes, o sea, peregrinos, visitantes, periodistas y voluntarios.

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El pasado 10 de agosto, el alcalde del pueblo, Suleiman Jouria, declaró a Wafa que si bien Israel argumentó que con dicha orden buscaba proteger al pueblo de los ataques de colonos israelíes, estos no han cesado, mientras que ningún turista puede acceder al mismo agravando una severa crisis económica.

"Los colonos israelíes continúan atacando, vandalizando y pastoreando en las tierras del pueblo", denunció Jouria a Wafa, e incidió en que la protección de los vecinos debe garantizarse deteniendo a los colonos, en lugar de imponer más restricciones al pueblo.

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Diversas familias de Taybeh ya han emigrado ante la falta de trabajo y los continuos ataques que han aumentado en toda Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, entre otros factores, debido a una política estatal que favorece la proliferación de nuevas colonias, la concesión de licencias de armas y la financiación de nuevas carreteras, agua, vehículos y servicios básicos para los colonos.

El Patriarcado Latino representa al papa León XIV y supervisa las iglesias de rito latino en Israel, Palestina, Jordania y Chipre. Además, en el caso de Taybeh es un músculo inseparable del pueblo: con una escuela, un centro médico, una cadena de radio, casas de huéspedes, cuatro congregaciones religiosas; pero también una prensa de aceite de oliva, un equipo de fútbol y danza folclórica (dabke). EFE

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