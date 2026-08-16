Seis fallecidos y 31 heridos en un accidente de autobús en el oeste de Argelia

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Argel, 16 ago (EFE).- Seis persona fallecieron y otras 31 resultaron este domingo heridas con diferentes grados de gravedad en un accidente de autobús en Naama, oeste de Argelia, informó la Dirección General de Protección Civil.

Según la información publicada en redes sociales, el vehículo de pasajeros "deslizó" y volcó cuando se desplazaba por la carretera en Naama, a unos 750 kilómetros de Argel, sin dar más información sobres las circunstancias del accidente.

Con este, son ya cuatro los percances de autobús registrados en el país en el mes de agosto con un saldo de 43 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

El pasado 31 de julio, 27 personas perdieron la vida y 42 sufrieron lesiones de diversa magnitud cuando el autobús "de gran tamaño" en el que viajaban se precipitó por una pendiente en la localidad de Boumerdés, unos 45 kilómetros al noreste de la capital.

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Un día después se registró un nuevo siniestro de transporte de pasajeros en Timimoun (centro) -una ciudad-oasis ubicada en una zona desértica del Sáhara, a unos 1.200 kilómetros de Argel-, al colisionar un autobús con un camión, causando cuatro fallecidos y 42 heridos.

Aunque los accidentes de autobús en Argelia son frecuentes, el siniestro de Boumerdés ha sido el más trágico y de mayor magnitud en el último año, seguido de otro ocurrido en agosto de 2025, en el que fallecieron 18 personas.

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El Gobierno argelino puso en marcha el pasado septiembre un proyecto para la renovación de autobuses, al reconocer que la gran mayoría superaban los 30 años de antigüedad, lo que "aumenta notablemente" el riesgo de accidentes por fallos mecánicos. EFE