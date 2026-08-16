Carmen Balfagón desvela cómo está Rodolfo Sancho tras la noticia de su detención: "Está molesto"

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Mientras la familia Sancho está a la espera de que la justicia de Tailandia se pronuncie tras el recurso presentado en el caso de Daniel Sancho, el actor Rodolfo Sancho se convertía en noticia este fin de semana debido a la publicación de una imagen suya, generada por Inteligencia Artificial, con la que se daba a entender que había sido detenido en México durante una redada cuando se encontraba de vacaciones en un yate.

Su abogada, Carmen Balfagón, desmintió la mayor en el programa 'Fiesta', aclarando que la noticia era falsa, que la imagen no era real y avisaba además con iniciar acciones legales contra el medio mexicano que había dado la noticia. La letrada, tras su paso por el espacio televisivo explicaba a los micrófonos de Europa Press cómo se encontraba su representado: "Bien, está muy bien, molesto porque no tiene sentido. Digo que no tiene sentido que lo haga un medio mexicano, pero que aquí se replique una noticia que es falsa y que además se podría haber dicho desde el minuto uno, pues no tiene mucho sentido".

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Como ya dijo en el espacio presentado por Frank Blanco en su versión estival, este incidente no ha hecho más que dañar la imagen del protagonista de 'El ministerio del tiempo', de ahí que quisiera aclarar que Rodolfo Sancho no había estado "ni detenido, ni retenido, ni nada". "Estaba en España, sigue en España y está trabajando", añadía.