¿Adiós a beber en la calle? La propuesta que abre una guerra cultural en Londres

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Raúl Bobé

Londres, 16 ago (EFE).- La cotidiana estampa británica de un grupo de gente disfrutando de una cerveza de pie a las puertas de un pub podría tener los días contados en Londres a raíz de una polémica propuesta de un distrito municipal que ha desatado una batalla política y cultural en el país.

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El nuevo borrador de licencias del ayuntamiento del distrito de Westminster, que cubre gran parte del centro de Londres, pretende limitar el acto de beber alcohol en las calles aledañas a los pubs -aunque el texto solo habla del "consumo vertical" de alcohol- con el objetivo de evitar la "embriaguez excesiva" y las molestias a transeúntes y vecinos.

La propuesta insta a los establecimientos a proveer un número fijo de asientos para que la gente pueda consumir sentada y pedir comida a la mesa, y deja caer que será "más sencillo" lograr una licencia para un local que cuente con mesas.

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Este borrador, que ha sido sometido a consulta pública, ha levantado un enorme revuelo en el Reino Unido, y hasta el primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, ha terciado en el asunto, al defender a través de un portavoz que "los pubs concurridos y llenos de gente charlando no son una molestia pública, forman parte de la vida británica y representan miles de puestos de trabajo".

El alcalde de Londres, Sadiq Khan (laborista), también ha intervenido: reprochó en redes sociales a las autoridades de Westminster -del Partido Conservador- que tratasen de gestionar "con mentalidad de ayuntamiento de pueblo un distrito de vida nocturna de fama mundial" y prometió que usará sus competencias para intervenir en la concesión de licencias.

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En respuesta, el teniente alcalde del distrito de Westminster, Tim Barnes, aseveró que la nueva normativa no busca "prohibir" que la gente beba de pie en los pubs, sino animar a los locales a "controlar" a sus clientes para que no se aglomeren en las aceras, reduzcan el ruido y eviten un "consumo excesivo" de alcohol.

Westminster tiene la mayor concentración de locales con licencia del Reino Unido, con unos 4.000 establecimientos autorizados, y es aquí donde se desarrolla buena parte de la vida nocturna de Londres, especialmente en barrios como el Soho.

El pub como 'refugio' analógico

Uno de ellos es el pub 'The Toucan', a pocos metros de la céntrica Oxford Street. Cada tarde, decenas de personas abarrotan sus aceras para disfrutar de sus afamadas pintas de Guinness. Dentro el local es pequeño y, frente a la barra y rodeadas de barriles, hay apenas dos sillas, que ni siquiera están ocupadas.

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El joven dueño del establecimiento, Jack Lynch, asegura a EFE que la propuesta de limitar el 'consumo vertical' afectaría "masivamente" a su pub: "Solo el 10 % de la gente que bebe en nuestro pub lo hace dentro; el 90 % restante, fuera. Para nosotros sería difícil mantener el negocio sirviendo solo en el interior".

Basta con avanzar por las calles aledañas y abordar a quienes apuran su pinta en las puertas de los pubs para comprobar que sí, han oído hablar sobre el polémico borrador, y además el asunto ha trascendido la normativa para convertirse en un debate sobre la identidad británica y el futuro de sus barrios.

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"La mayoría de los negocios de aquí que sirven alcohol no podrían atender al mismo número de personas sentadas. Ni siquiera a un tercio. Y ya tienen suficiente presión, con costes enormes. No hay discusión, acabaría con muchos negocios en la zona", afirma a EFE el londinense John Purcell.

Para Jonathan Everitt, también oriundo de la capital británica, el nuevo borrador de licencias es el resultado "del poder de unos pocos y ruidosos vecinos" que están en contra de "este tipo de socialización".

La entidad 'The Soho Society', que agrupa a los residentes del barrio, asegura en el manifiesto de su web que no se opone a la hostelería ni a la vida nocturna, sino a la alta concentración de locales y a la "delincuencia, el comportamiento antisocial, la seguridad pública y las molestias a los vecinos".

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Responde Everitt: "Pasamos demasiado tiempo en linea, en redes sociales. Y lo más analógico que podemos hacer es estar de pie, bebiendo, hablando y sin presión. Tenemos que pelear por ello", y añade, cerveza en mano: "¿Qué más nos queda en Inglaterra si nos quitan los pubs?". EFE

(foto) (vídeo)