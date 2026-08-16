'MasterChef' eleva su calificación a +12 tras quejas recibidas por la Defensora de la Audiencia por contenido sexual

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La Defensora de la Audiencia ha recibido en el segundo trimestre de 2026 varias comunicaciones por las referencias de contenido sensual y sexual realizadas en 'Masterchef', tras las que el programa ha decidido elevar la calificación a +12.

Así lo refleja en su informe trimestral la Defensora de la Audiencia, que actúa como valedora del derecho ciudadano a una información veraz, independiente y plural, y a un entretenimiento digno.

La Defensora de la Audiencia "comparte la preocupación por algunos comentarios y actitudes que, a veces, pueden verse en 'MasterChef', un programa que cuenta entre sus espectadores con un buen número de niños y niñas y público familiar en general", explica en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

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Tras ello, según detalla, se invitó a "reflexionar" sobre este asunto al Área de Entretenimiento y a la Dirección de Antena. "Conscientes del malestar que han sentido algunos espectadores se ofrecieron a revisar el asunto de la calificación para aumentar la edad recomendada. Nos informaron de que creen más conveniente que el programa, a partir de ahora, esté en +12" apunta.

La Defensora de la Audiencia celebra también que "se revise la calificación del contenido, especialmente teniendo en cuenta que, si bien es cierto que el programa se emite en horario nocturno en el que se presupone que no hay público infantil, los siguientes pases pueden estar al alcance de otras franjas de menor edad".

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Entre los temas más destacados que ha gestionado la Defensora en el segundo trimestre se hallan la Semana Santa porque "se emitieron muchas procesiones para ser un estado laico y aconfesional" (52 comunicaciones); 'La Promesa' porque "las tramas se están alargando y la serie se ha vuelto aburrida" (40 comunicaciones); o los cortes en la programación para emitir promociones y publicidad.

Los programas de actualidad son criticados por algunos telespectadores porque "emiten imágenes en bucle, abusan de la alerta 'última hora', cambios de planos", así como porque "no son neutrales ni rigurosos", en referencia a 'Mañaneros 360', 'Malas lenguas', 'Directo al grano' y 'La Hora de La 1', con unas 30 comunicaciones en total.

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En cuanto a 'MasterChef', creen que no deberían haber invitado a las concursantes Ofelia y la actriz Paz Vega, que "presumen de no tributar en España" (23 comunicaciones) y que "cada vez se permiten más faltas de respeto y comportamientos que rozan el acoso" (20 comunicaciones).

Asimismo, critican que los programas, películas o concursos se emiten más tarde de lo anunciado porque 'La Revuelta', de David Broncano, se alarga (21 comunicaciones). En concreto, citan 'MasterChef', que "empieza muy tarde y termina de madrugada" por 'La Revuelta'. (33 comunicaciones)

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En La 2 Cat los espectadores quieren ver la programación nacional con espacios como 'Órbita Laika', 'Me meto en un jardín' con Mercedes Milá, 'La gran aventura de la lengua española', que no se pueden ver en Cataluña (20 comunicaciones).

Los espectadores también se quejan de que "muchos días" la series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' de La 1 no se emitieron por la cobertura de la visita del Papa León XIV o por la emisión de partidos del Mundial de fútbol. (60 comunicaciones aproximadamente).

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Respecto a los informativos, señalan que la cobertura informativa de la visita del papa León XIV a España "fue excesiva para estar en un estado laico y aconfesional" (111 comunicaciones) y que "no informaron del secuestro de la flotilla Global Summud por parte de Israel" (95 comunicaciones).

En el segundo trimestre, el organismo que dirige Beatriz Ariño ha recibido 4.113 comunicaciones de las que ha gestionado un total de 3.826 frente a las 7.447 del mismo periodo de 2025, y ha desestimado 184 por no cumplir con alguno de los requisitos que marca el Estatuto de la Defensora.

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Por canales, el 79% de las comunicaciones corresponden a TVE (2.912). Le sigue por volumen RTVE.es con 526 Y EL 14%, RNE (153, el 4%) y RTVE (116, el 3%). Dentro de TVE, el 56% de las comunicaciones se dirigen a Programas y el 26% a Informativos; y Deportes suma un 14%.