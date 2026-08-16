Comisionada del Ciclo del Agua ve más probable el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática tras los incendios

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La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Laura Martín Murillo, ha indicado que cree que es más probable que salga adelante el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática tras este segundo verano protagonizado por importantes incendios y después de dos inviernos y primaveras con grandes riadas.

"Yo creo que sí (...). Además, opino que la razón fundamental para apoyarlo es que no debe verse como un pacto del Gobierno porque es un pacto de la sociedad", ha resaltado en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, ha recordado que en la redacción de los borradores han participado "muchísimos agentes de todo tipo, empresarios, sindicatos, agricultores, ganaderos, ecologistas, científicos", etc.. Por lo tanto, el texto ya no es "una propuesta del Gobierno, sino colectiva", y por ello cuenta con "un consenso enorme".

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"Espero que el PP entienda esto también, que no lo vea como una propuesta de Gobierno, sino como una propuesta de una sociedad que yo creo que de manera amplísima considera que el cambio climático es un tema urgente y que además lo que quiere no es solo preocuparse, sino que nos ocupemos todos, que eso es importante", ha señalado.

A su vez, ha incidido en que el Pacto "siempre ha estado abierto. "Si quieren incorporar medidas adicionales, que las incorporen", ha señalado.

Martín Murillo, que accedió a su cargo el pasado mes de junio, sucedió en el mismo a Francisca Baraza, que lideró misiones de conservación y recuperación de ecosistemas clave como Doñana o el Mar Menor. Así, ha avanzado que quiere seguir impulsando las actuaciones necesarias para la recuperación de humedales amenazados y el desarrollo de marcos socioeconómicos de acompañamiento que faciliten una transición ecológica participada.

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En este sentido, ha recalcado que la creación del Comisionado es "un paso más" del compromiso de Transición Ecológica con los humedales. "(Nuestra labor) es prácticamente de rescate a ecosistemas que estaban en un sistema de emergencia por diferentes razones. Es una labor de rescate, de inversión masiva para regenerar unos cambios irreversibles y luego ya que cada uno y que las administraciones competentes vayan haciendo su trabajo", ha destacado.

Por esta parte, ha subrayado que "lo importante" para ella es "no perder el foco, es decir, "restaurar lo dañado con decisión, pero ser conscientes también de que lo más importante es no seguir dañando".

"Aunque hagas este rescate, luego tenemos que tener entre todos un trabajo y una sensibilidad para mantener esto. Entonces, eso es un compromiso constante, consciente y que por supuesto la sociedad nos tiene que exigir a las administraciones sus competencias, pues que cumplamos y sigamos manteniendo eso", ha recalcado.

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EL 75% DE LOS POZOS ILEGALES DE DOÑANA, CLAUSURADOS

Sobre Doñana, Martín Murillo ha señalado que ya se han revertido más de dos hectómetros cúbicos (hm3) al año de recursos hídricos que se estaban utilizando para explotaciones ilegales, con datos de primavera de 2026. De las 800 captaciones ilegales que se habían detectado por la vía del control del aprovechamiento de aguas subterráneas, ha afirmado que "están clausuradas o en proceso de clausurarse" el 75%. "Habrá un 15% o así que han sido reguladas", ha especificado.

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A su vez, ha respondido a las palabras del presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, que esta semana ha insistido en otra entrevista con Europa Press que el Pacto de Doñana en cuanto a las ayudas para la renaturalización "se va a cumplir", toda vez que ha indicado que el deslinde propuesto por el Gobierno es un "error" y se ha congratulado de que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Junta de Andalucía.

De acuerdo con Martín Murillo, el "peso importante" del acuerdo lo lleva Transición Ecológica y el Gobierno en todo tipo de actuaciones: ayudas a la renaturalizacion, cierre de pozos ilegales, ayudas socioeconomicas para ayuntamientos, inversiones en depuración, innovación en agricultura sostenible y también en apoyo a la población trabajadora migrante. "Las ayudas a la renaturalización son las más complejas administrativamente, por eso han tardado más y las liderado el Ministerio, las podía haber liderado la Junta. Es facil más criticar lo que hacen otros que liderar", ha indicado.

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Desde MITECO especifican que el resto está en estudio. Con respecto a La Albufera, ha destacado la "muy buena acogida" que ha tenido el Plan Albufera de Valencia con los distintos actores del territorio y ha destacado que las actuaciones asociadas a él avanzan "bastante rápido". Entre otras medidas a futuro, ha explicado que Transición Ecológica está "definiendo" con la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y los municipios de alrededor cómo trabajar en la renaturalización de las orillas.