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Maxi Iglesias se refugia en sus amigos para disfrutar de un verano de lo más tranquilo

14/08/2026 Maxi Iglesias se refugia en sus amigos para disfrutar de un verano de lo más tranquilo. Maxi Iglesias ha sido visto disfrutando de un plan de lo más cotidiano y alejado del foco de los grandes eventos. El actor aprovechó una jornada de descanso para acudir al cine acompañado por un grupo de amigos, con quienes compartió varias horas antes de regresar a casa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
14/08/2026 Maxi Iglesias se refugia en sus amigos para disfrutar de un verano de lo más tranquilo. Maxi Iglesias ha sido visto disfrutando de un plan de lo más cotidiano y alejado del foco de los grandes eventos. El actor aprovechó una jornada de descanso para acudir al cine acompañado por un grupo de amigos, con quienes compartió varias horas antes de regresar a casa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
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Maxi Iglesias ha sido visto disfrutando de un plan de lo más cotidiano y alejado del foco de los grandes eventos. El actor aprovechó una jornada de descanso para acudir al cine acompañado por un grupo de amigos, con quienes compartió varias horas antes de regresar a casa.

A la salida del recinto, el intérprete abandonaba las instalaciones en compañía de sus amigos, mostrando una actitud relajada y distendida. Tras finalizar la sesión, todos se dirigieron juntos hasta el vehículo en el que se marcharon, poniendo fin a una jornada marcada por la tranquilidad y el tiempo compartido entre amigos.

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Lejos de las alfombras rojas y de los compromisos profesionales, Maxi Iglesias volvió a dejarse ver en un ambiente completamente informal. Con un estilo cómodo y sin prestar demasiada atención a las cámaras, el actor disfrutó de un plan sencillo que refleja uno de los momentos más discretos de su verano.

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EuropaPress

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