Suben a 53 los muertos y a 135 los heridos tras terremoto de 7,7 en Indonesia

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(Actualiza con el número de muertos, heridos y daños)

Yakarta, 16 ago (EFE).- Las autoridades de Indonesia elevaron este domingo a 53 el número de muertos y a 135 el de heridos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que el sábado sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate.

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La Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio) reportó en su último balance un total de 53 fallecidos, con víctimas mortales en los distritos de Manggarai (25), Manggarai Oriental (20), Sikka (4), Ende (2), Nagekeo (1) y Manggarai Occidental (1).

Un total de 135 personas resultaron heridas en estas localidades, con más de medio centenar en estado grave, indicó la BPBD, que no informó sobre desaparecidos entre los escombros.

"El impacto ha sido significativo", indicó en un comunicado el gobernador provincial, Emanuel Melkiades Laka Lena, quien aseguró que "muchos ciudadanos han fallecido o resultado heridos; viviendas e instalaciones públicas han sufrido daños; y las actividades comunitarias se han visto interrumpidas".

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"Nos estamos enfocando en la búsqueda y evacuación de las víctimas, los servicios de salud, el suministro de artículos de primera necesidad y refugios, y la restauración del acceso al transporte y la infraestructura afectados", agregó.

Más de 5.000 vecinos de la isla indonesia de Flores permanecen este domingo desplazados, mientras las autoridades continúan recopilando y verificando los datos sobre las personas evacuadas, algunas en centros de evacuación públicos y otras alojadas en casa de familiares o conocidos.

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El terremoto, que tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana del sábado hora local (22:00 GMT del viernes) con el epicentro unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, causó también graves daños materiales en la isla. De un total de 995 réplicas, 46 fueron percibidas por la población.

Según el último balance de la BPBD, 154 viviendas sufrieron daños graves, 49 daños moderados y 38 daños menores, aunque en comunicados previos la agencia había situado en más de un millar el número de edificios afectados.

Se calcula que unas 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere entre sus principales ciudades.

Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.