El CENTCOM asegura que no hay una crisis psicológica en el 'Abraham Lincoln' por su largo despliegue en el golfo

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El Mando Central del Ejército de Estados Unidos ha asegurado que la tripulacion del portaaviones 'USS Abraham Lincoln' no está siendo presa de una crisis psicológica colectiva al contrario de lo que llevan semanas denunciando familiares de marineros exhaustos por su largo despliegue en el golfo Pérsico.

El portaaviones lleva ahora mismo más de 200 días en alta mar. Abandonó el puerto de San Diego en noviembre del año pasado con destino al Pacífico hasta que fue desviado al golfo como parte de la operación militar contra Irán a finales de febrero.

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Portales especializados como el 'Military Times' han informado de que escasez de suministros básicos, contaminación del agua, problemas de seguridad en cubierta e interrupciones en el sistema postal. Un marinero llegó incluso a saltar por la borda, según declaró un familiar. Fuentes militares precisaron a ABC News que, efectivamente, un marinero cayó por la borda del 'Lincoln' a principios de agosto y fue rescatado rápidamente. El incidente está bajo investigación.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha asegurado que las informaciones de los últimos días son una "distorsión" de la realidad, pero de todas formas ha puesto en marcha planes para enviar un portaaviones de relevo (según ABC News es el 'George Washington', ahora mismo desplegado en el Pacífico).

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no hizo gran cosa para apaciguar los ánimos: el pasado viernes aseguró que el 'Lincoln' no llevaba desplegado "ni remotamente el tiempo suficiente".

Ahora, el jefe del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, ha defendido que "si bien la situación no es perfecta" a bordo del 'Lincoln', de todos los once portaaviones activos, el buque de la Armada registra "el menor número de casos relacionados con los problemas de salud mental", según un comunicado publicado tras visitar ayer el portaaviones.

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"Durante mucho tiempo he creído que la salud mental es otro aspecto de la salud individual y requiere nuestra atención al igual que la salud física y la salud espiritual. Aplaudo el liderazgo de 'Lincoln' por dar un paso al frente y hacer de la salud mental de la tripulación una prioridad de liderazgo", ha añadido antes de confirmar su pronto "retorno a casa".