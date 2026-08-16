Festival de Cine de Lima premia a la mexicana' Seis meses en el edificio rosa con azul'

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Lima, 15 ago (EFE).- La trigésima edición del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP premió en su clausura a la película mexicana 'Seis meses en el edificio rosa con azul', de Bruno Santamaría, como mejor film de ficción y 'Manuales de supervivencia', de Luisa García Alva, recibió el premio a la mejor cinta de la competencia peruana.

Durante la ceremonia, celebrada la noche del sábado en Lima, se rindió homenaje a la trayectoria del reconocido director brasileño Kleber Mendonça Filhio, quien el año pasado ganó el premio a la mejor película por 'El Agente Secreto'.

El festival reconoció la trayectoria de Mendoça, "uno de los directores contemporáneos más importantes de Latinoamérica" y su profundo amor al cine, donde no existe la censura y se celebran los sentimientos.

"Me gustaría dedicar el homenaje a los cineastas jóvenes que hacen películas, el cine es una manera muy fuerte de quebrar la narrativa oficial. Aunque el mundo hoy se muestre de una forma siniestra (...) es un gran momento para hacer películas", dijo el brasileño.

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Santamaría recogió el galardón más importante de la noche tras retratar en 'Seis meses en el edificio rosa con azul' el día que su protagonista de 11 años se enamora de su mejor amigo a finales de los años 90 en México DF.

La mejor película peruana, 'Manuales de supervivencia' cuenta la historia personal de su directora, Luisa, cuando descubre que tiene VIH y el jurado premió la honestidad y valentía para contar una historia tan personal con frescura.

'Relicto', que versa sobre el viaje del "último indio tinigua" a su comunidad en el norte de la Amazonía colombiana, de Guillermo Quintero (Colombia, Francia), recibió el premio al mejor documental.

El premio a la mejor dirección fue para Juan Pablo Sallato, autor de 'Hangar Rojo', que aborda una dura historia alrededor del golpe militar de 1973 en Chile y que también se llevó el galardón a mejor fotografía y a mejor actor, por el trabajo de Nicolás Zárate.

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La mejor directora latinoamericana fue la mexicana Fernanda Tovar, autora de 'Chicas tristes', película que también se llevó el galardón al mejor guión y mejor actriz, un premio compartido para sus dos protagonistas, Rocío Guzmán y Darana Álvarez.

Mientras que el premio especial del jurado recayó en 'La hija cóndor', película boliviana en quechua de Álvaro Olmos Torrico que retrata los sueños de una adolescente en una comunidad andina.

El premio del público recayó para 'Comparsa', una producción de Guatemala y Estados Unidos dirigida por Vickie Curtis y Doug Anderson, que muestra la cruda realidad de un barrio guatemalteco donde dos hermanas adolescentes lideran una luminosa rebelión por la sobrevivencia.

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El premio a mejor dirección de la competencia peruana fue para Samuel Urbina por 'Aquella sombra desvanecía' y 'La noche está marchándose ya', de los argentinos Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas se llevó el premio a mejor ópera prima.

Desde el 6 al 15 de agosto, más de 33.000 personas formaron parte del público de las más de 100 proyecciones de largometrajes, mediometrajes y cortometrajes, y también talleres, charlas y encuentros con cineastas. EFE

(foto)