Amanal Petros, campeón de Europa de maratón; Israel, oro por equipos

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- El alemán Amanal Petros, de origen eritreo, se proclamó este domingo campeón de Europa de maratón en Birmingham (Reino Unido), tras una carrera en la que Israel se colgó el oro por equipos.

Petros, de 31 años, logró en Birmingham la medalla internacional que le faltaba tras el bronce en medio maratón en el Europeo de Roma 2024 y la plata en el maratón del Mundial de Tokio 2025.

El alemán, que dio un vuelco a la carrera con un ataque en el kilómetro 25, ganó con un tiempo de 2h09:11, batiendo el récord del campeonato y rebajando en cuarenta segundos la marca anterior de 2h09:51 establecida por Koen Naert en Berlín 2018.

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Por detrás, la lucha por las otras dos medallas se decidió en un emocionante final con sólo tres segundos de diferencia. El italiano Pietro Riva se llevó la plata con un crono de 2h09:18 y el israelí Gashau Ayale, de origen etíope, consiguió el bronce con 2h09:21.

La clasificación por equipos, que se decide al sumar los tres tiempos de los tres primeros atletas de cada país, siendo el menor el que se lleva la victoria, se la adjudicó Israel (6h28:37), que además de Ayale logró meter entre los ocho primeros, con puesto de finalista, a Tadesse Getahon, quinto, y a Haimro Alame, octavo.

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La plata por equipos fue para Alemania (6h29:03) y el bronce para Francia (6h32:12). EFE

(foto)