Abascal acusa a Sánchez de "abandonar" a Ceuta para "desmoralizar" a sus habitantes y "entregar" la ciudad a Marruecos

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "abandonar" Ceuta para "desmoralizar" a sus habitantes y que "tiren la toalla", dejen la ciudad y sea "entregada" a Marruecos.

"El abandono de Ceuta por parte del Gobierno es deliberado y tiene un propósito: desmoralizar a los ceutíes para que acaben tirando la toalla y facilitar la entrega de la ciudad a Marruecos", ha señalado el presidente de Vox en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

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Dicho esto, Abascal, que ha vuelto a calificar al jefe del Ejecutivo de "traidor", ha reiterado además que Sánchez "tiene que acabar en la cárcel por muchas cosas, pero sobre todo" por la crisis migratoria en Ceuta.

En este contexto, Abascal reclamó el viernes que tras el "abandono" del Gobierno a los habitantes de la ciudad autónoma era el "el momento", en referencia velada al PP, de que se aplique al PSOE un "cordón higiénico".

"Es el momento de que todos los partidos decentes abandonen al gobierno y utilicemos todas las herramientas a nuestro alcance. En primer lugar, poniendo un cordón higiénico al partido de la mafia en Ceuta y en Bruselas. Y llevando al parlamento la petición del juicio por traición", defendió en 'X'.

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QUIEREN GOBERNAR EN CEUTA CON EL PP

Asimismo, el líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, exigió este sábado al PP que su formación entrase en un gobierno de coalición con los 'populares' en la ciudad autónoma, repitiendo el modelo que se sigue en otras comunidades, y apuntó a Juan Jesús Vivas como responsable también de la crisis migratoria al haber "respaldado" las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

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En una rueda de prensa desde el Palacio de la Asamblea, acompañado del diputado nacional Alberto Rodríguez Almeida, Redondo recordó que existe una "mayoría absoluta alternativa" en Ceuta para constituir una coalición de gobierno que sume los nueve diputados del PP a los cuatro de Vox, por lo que reclamó al presidente Vivas a que "rompa inmediatamente" sus "acuerdos" con el PSOE y el "partido islamista" de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Fátima Hamed.

Redondo indicó que desde Vox quieren trabajar en "todas aquellas áreas esenciales", como las consejerías de Sanidad y Presidencia y Gobernación, para acabar con el "absoluto caos" que vive Ceuta tras la entrada masiva de migrantes y que "el Gobierno de Vivas está siendo incapaz de remediar".

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