Un proyectil impacta en un granelero en el estrecho de Ormuz sin dejar víctimas

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La agencia marítima británica UKMTO, afiliada a la Armada y especializada en el seguimiento de incidentes en el estrecho de Ormuz, ha informado de que un proyectil ha dañado el casco de un buque granelero en aguas del estratégico paso sin dejar víctimas.

"UKMTO ha recibido una información verificada de un buque granelero que fue alcanzado por un proyectil desconocido que impactó en su casco. Se informa que la tripulación está a salvo, no se ha informado de daños y, por el momento, se desconoce el impacto ambiental", ha detallado en un breve comunicado.

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La agencia ha instado a los buques que transiten por la zona a navegar "con precaución e informar de cualquier actividad sospechosa" en el marco del incremento de los ataques con misiles en el estrecho, que se ha convertido en la principal arma de presión en el conflicto en Oriente Próximo.

Esto se produce después de que el Ministerio de Exteriores emiratí condenase enérgicamente un ataque "hostil iraní" contra dos buques afiliados a la Corporación Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC, por sus siglas en inglés) mientras transitaban por Ormuz, si bien no hubo que lamentar heridos.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes que "declarará" el estrecho territorio estadounidense "muy pronto", tras el fin de la guerra contra Irán, pese a las enormes dificultades de las últimas semanas para que las partes se sienten a negociar.

En respuesta a las palabras del magnate republicano, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, ha señalado en sus redes sociales que "el estrecho de Ormuz no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos ni discursos electorales".