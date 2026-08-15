Un festival artístico solidario recaba fondos en Madrid para las víctimas de Colombia

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Madrid, 15 ago (EFE).- Un festival artístico de varias horas recabó este sábado fondos en la capital de España para ayudar a las víctimas del terremoto de Colombia, con actuaciones de danza, música llanera, taller de poesía y una comida popular del plato típico de la lechona, informaron fuentes de la organización.

Las actuaciones y el público se sucedieron durante la jornada en el centro del grupo cultural La Parcería, en colaboración con Conciencia Afro, un encuentro solidario con Colombia donde "el arte se convierte en una forma de acompañar, sostener y tender redes".

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El festival fue convocado con el propósito de recaudar fondos para enviar a Colombia y ayudar a las familias que hoy necesitan solidaridad, según los organizadores.

"Porque cada gesto suma. Una palabra, un baile, una estampa, una canción, un aporte… cuando se ponen en común, pueden convertirse en una red que cruza fronteras y sostiene la vida", argumentaron.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el lunes pasado causó al menos 294 muertos y unos 4.000 heridos, además de 115.000 damnificados y cuantiosos daños materiales. EFE