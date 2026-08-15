Un épico Landaluce avanza en Cincinnati y Djokovic roza el desmayo

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El tenista español Martín Landaluce doblegó (6-4, 4-6, 6-4) al italiano Matteo Arnaldi para meterse en tercera ronda del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1000 de la temporada, donde se medirá al argentino Thiago Agustín Tirante, quien eliminó al serbio Novak Djokovic.

Landaluce, de 20 años y en busca del 'Top 50' del mundo, avanzó con épica en la cita de Ohio, donde la jornada se vio interrumpida durante dos horas por la lluvia, cuando el español tenía controlado el encuentro. En la reanudación, el madrileño perdió la contundencia del 6-4 inicial y Arnaldi, número 34 del mundo, encontró su tenis.

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El italiano forzó el tercero y tuvo la victoria en su mano, sobre todo con un 2-4 tras un segundo 'break'. Landaluce tiró de épica para ganar los cuatro juegos siguientes para remontar y seguir vivo en Cincinnati, donde parece haber reencontrado su juego tras una mala racha. El madrileño, que hizo cuartos de final en los Masters 1000 de Miami y Roma, se medirá ahora con Tirante.

El argentino dio la sorpresa de la jornada eliminando (2-6, 6-4, 6-4) al tres veces campeón en Cincy, un Djokovic que volvía a la acción tras hacer semifinales en la hierba de Wimbledon y en la antesala del US Open. El de Belgrado se llevó el primer set, pero en el inicio del segundo ya pidió la asistencia médica.

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El campeón de 24 'grandes', de 39 años, agonizó físicamente, sufriendo con el calor y la humedad, y deambuló por la pista mientras se aferraba con algún destello de calidad. El argentino aprovechó para lograr la mayor victoria de su vida. Landaluce, que nunca se enfrentó a Djokovic, tendrá al final un primer duelo contra Tirante.

Por otro lado, el parón por la lluvia no sirvió a Bucsa para cambiar el signo de su partido contra la polaca Maja Chwalinska, que retomó después de perder el primer set por 6-2. La española plantó más batalla en el segundo acto y se puso 'break' arriba, pero el resto de juegos fue para su rival, que avanzó por la vía rápida.

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