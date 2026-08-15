El Gobierno de Bolivia oficializa con un decreto la eliminación de dos ministerios

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La Paz, 14 ago (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz hizo oficial la reducción de los ministerios en Bolivia, de catorce a doce, mediante un decreto difundido este viernes que también permitirá al mandatario designar "delegados presidenciales" para coordinar políticas o proyectos específicos que se consideren "de interés nacional".

Estas decisiones son parte del decreto 5675, cuyos principales objetivos son "establecer la organización y estructura del Órgano Ejecutivo" nacional, determinar atribuciones del presidente, vicepresidente y ministros y sentar las "bases para la modernización, simplificación y transformación digital" de ese poder estatal.

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El artículo 27 de la norma enumera la composición de la Administración Central del Gobierno con doce ministerios, oficializando la supresión de las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía, anunciada la semana pasada por el presidente Paz.

El gobernante señaló entonces que se crearía una Agencia Nacional de Turismo, Folclore y Gastronomía, pero en el decreto finalmente figura el Viceministerio de Turismo Sostenible y Culturas dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores.

También quedaron "bajo tuición" de la Cancillería otras entidades descentralizadas, como la Orquesta Sinfónica Nacional, el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de la ciudadela preshispánica de Tiahuanaco y la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (Adecine).

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Mientras que los cuatro viceministerios que dependían de Planificación del Desarrollo se distribuyeron entre igual número de ministerios existentes, aunque dos pasaron a ser direcciones.

Entre otros cambios, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua ahora es la cartera de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua y en el Ministerio de Gobierno (Interior), el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas cambió a Lucha Integral contra el Narcotráfico.

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Otra novedad es la posibilidad de que Paz designe "delegados presidenciales" para la "coordinación, articulación, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, programas, proyectos o iniciativas de interés nacional", siempre que sea requerida una "representación o gestión especializada" y con una "dependencia funcional" de la Presidencia.

La norma aclara que un delegado presidencial "no podrá sustituir ni duplicar" las atribuciones de un ministro y que el nombramiento y otros aspectos operativos, como el "objeto, alcance, plazo, mecanismos de coordinación y rendición de informes" de esa delegación se definirán mediante un decreto.

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Además, ratifica lo establecido en un decreto emitido en enero que permite a Paz gobernar mediante instrumentos digitales cuando se encuentre provisionalmente fuera del país, lo que supone que no necesita traspasar el mando temporal al vicepresidente del país, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno.

La suplencia temporal se dará solo "ante la imposibilidad del uso de medios tecnológicos" por parte del gobernante y se informará al vicepresidente "de forma expresa, escrita y con precisión de fechas (...) el detalle de acciones a realizar" en la ausencia del presidente, según el decreto 5675.

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Cuando anunció la reducción de ministerios, Paz justificó que se buscaba tener un Estado más "eficiente" y eliminar la "burocracia". EFE