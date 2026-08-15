Inaugurada en Polonia la estatua de la Virgen María más alta de Europa

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Cracovia (Polonia), 15 ago (EFE).- Este sábado se inauguró en Polonia la figura de la Virgen María más grande de toda Europa, una estatua de 55,6 metros de altura que ha sido financiada por el magnate Roman Karkosik y que supera al Cristo Redentor de Río de Janeiro.

En una ceremonia celebrada hoy, festividad de la Asunción de la Virgen, la estatua, situada en la parroquia de Konotopie (norte) fue sacralizada y abierta a los visitantes.

La estructura sobrepasa en altura los 38,5 metros del icónico Cristo Redentor de Río y supera también al Cristo Rey de Świebodzin, que llega a los 52,5 metros con el pedestal y fue inaugurada en 2010.

La estatua inaugurada hoy cuenta con un mirador panorámico y para su construcción se emplearon aproximadamente 2.500 metros cúbicos de hormigón, además de una compleja estructura de acero diseñada para resistir los fuertes vientos de la zona.

El proyecto ha sido financiado íntegramente por el multimillonario polaco Roman Karkosik, considerado uno de los hombres más ricos del país, como muestra de agradecimiento personal ligado a la recuperación de su hija tras una enfermedad grave.

La iniciativa se ha visto marcada por la controversia, pues Karkosik ha anunciado recientemente despidos colectivos que afectarán a unas 200 personas (casi la mitad de la plantilla) en su fábrica de metales.

Los creadores del proyecto son el escultor Adam Jakub Matejkowski y el diseñador Aleksander Skórski, quienes declararon que el objetivo trasciende lo monumental y su importancia "no se basa solamente en tener dimensiones récord, sino en su capacidad de atracción para convertirse en un lugar de oración, reflexión y peregrinación".

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Por su parte, las autoridades municipales y los residentes confían en que el monumento sirva para activar pequeños negocios y servicios en una zona que hasta ahora ha tenido un perfil predominantemente rural y agrícola.

Con esta estatua, Polonia refuerza su tradición de grandes monumentos religiosos construidos tras la caída del comunismo, con algunos de los santuarios y monumentos religiosos más llamativos de Europa, como la basílica de Licheń, cuya construcción se llevó a cabo con donativos particulares y se inauguró en 2004.

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La estatua de la Virgen María más alta del mundo es la Madre de Toda Asia–Torre de la Paz, en Batangas (Filipinas), que tiene 98,15 metros incluyendo su pedestal. EFE