Clara Serrajordi abandona la concentración para el Mundial Sub-20 por una lesión en la muñeca

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La centrocampista de la selección española Clara Serrajordi abandonó este sábado la concentración de cara al Mundial Sub-20 de Polonia por culpa de una lesión en su muñeca derecha.

"Clara Serrajordi causa baja en la concentración Sub-20 tras sufrir una lesión en su muñeca derecha. La centrocampista azulgrana viajará a Barcelona para comenzar su proceso de recuperación", indicó al Real Federación Española en sus redes sociales.

A falta de más pruebas médicas, la jugadora del Barça se perderá la Copa del Mundo Sub-20 para la que España se prepara en Las Rozas (Madrid) y donde debuta el 7 de septiembre en el primer partido del grupo F frente a Nigeria.

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