Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Tirante da la campanada y elimina a Djokovic en Cincinnati

Guardar

Chicago (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El argentino Thiago Agustín Tirante dio la campanada este sábado en el Masters 1.000 de Cincinnati al eliminar al serbio Novak Djokovic con un 2-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y 44 minutos en la segunda ronda para celebrar la victoria más importante de su carrera.

Tirante, número 50 del mundo, fulminó a un Djokovic que fue tres veces campeón en Cincinnati y que llevaba una racha de diez victorias consecutivas en este torneo, con títulos conquistados en 2019 y 2023 contra el español Carlos Alcaraz.

PUBLICIDAD

Tirante será rival del también español Martín Landaluce en la tercera ronda. EFE

Últimas Noticias

Racing deja último en el Clausura a un Nacional que no levanta cabeza

Infobae

0-2. Nehuen Pérez y Borja Sainz aseguran la victoria del Oporto sobre el Rio Ave

Infobae

Aspirante demócrata al escaño de Marco Rubio busca el voto cubano en Miami

Infobae

Un épico Landaluce avanza en Cincinnati y Djokovic roza el desmayo

Infobae

Bolivia realiza monitoreo de connacionales tras el terremoto de magnitud 5 en España

Infobae