Trabajadores exigen justicia tras morir 8 personas en el cementerio de barcos de Bangladés

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Daca, 14 ago (EFE).— La muerte este viernes de al menos ocho desguazadores de barcos por una presunta fuga de gases tóxicos ha causado indignación entre los trabajadores de Bangladés, quienes han calificado como un "homicidio por negligencia" el accidente, ocurrido en el mayor cementerio de barcos del mundo.

El incidente tuvo lugar hacia las 9:00 hora local (3:00 GMT) en el astillero de desguace Ferdous Steel, cerca de la ciudad costera de Chittagong, lugar donde decenas de embarcaciones son encalladas y desmanteladas bajo condiciones precarias de seguridad.

El director del Hospital de la Facultad de Medicina de Chittagong, el general de brigada Mohammed Taslim Uddin, declaró a EFE que seis trabajadores fallecieron tras ser trasladados al hospital, mientras que otros dos murieron en el lugar de los hechos, según indicó la Comisaría de Sitakunda.

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Taslim señaló que los médicos sospechan que las víctimas fallecieron por exposición a gases tóxicos, mientras que otros dos trabajadores resultaron gravemente heridos.

La Federación de Trabajadores y Empleados de Bangladés calificó el hecho como un "homicidio por negligencia" y exigió la detención inmediata y un castigo ejemplar para el propietario del astillero.

"Se obligaba a los trabajadores a trabajar sin comprobar si había residuos líquidos o gases tóxicos en el interior del buque, lo que constituye un claro acto de negligencia por parte del propietario", afirmó la Federación en un comunicado, añadiendo que muchos astilleros ignoran las normas de seguridad para abaratar costes.

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El sindicato explicó que la normativa sobre desguace de buques exige un certificado de ausencia de gases antes de iniciar cualquier operación de corte.

"No es un mero accidente, sino un asesinato estructural", sentenció.

El sector del desguace naval de Bangladés lleva mucho tiempo siendo criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos debido a sus peligrosas condiciones de trabajo.

Un informe de 2023 elaborado por la ONG Shipbreaking Platform y Human Rights Watch (HRW) denunció que muchas empresas europeas se aprovechan de las lagunas en la normativa internacional para verter residuos tóxicos en la costa de Bangladés, mientras que a los trabajadores se les niegan protecciones básicas como salarios dignos, descansos adecuados e indemnizaciones por accidentes laborales.

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El presidente de la Asociación de Desguazadores y Recicladores de Bangladés, Mohammad Mohsin, aseguró que las empresas han estado trabajando para mejorar las normas de seguridad en todo el sector.

"Se requiere una inversión significativa para mejorar las condiciones de trabajo y lograr que los astilleros de desguace cumplan la normativa. Estamos avanzando poco a poco", explicó.

Mohsin señaló que Ferdous Steel, donde ocurrió el accidente, también estaba "haciendo progresos" y que el gremio está trabajando para garantizar "una indemnización adecuada" a las víctimas.

Entre 2020 y 2023, unos 20.000 trabajadores bangladesíes desmantelaron más de 520 buques, un tonelaje superior al de cualquier otro país, según el informe de HRW. EFE