El euro sube tras los buenos datos económicos de la eurozona

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Fráncfort (Alemania), 14 ago (EFE).- El euro subió este viernes hasta un máximo desde hace dos meses, tras la publicación de datos económicos buenos de la eurozona, pero la guerra en Oriente Medio frena su apreciación.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1579 dólares, frente a los 1,1539 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1567 dólares.

Las ventas minoristas bajaron en Estados Unidos en julio un 0,6 % respecto al mes anterior y la confianza del consumidor empeoró en ese país en agosto.

La economía de la eurozona confirmó en el segundo trimestre de 2026 un crecimiento del 0,4 %, frente al trimestre anterior, y un 1 % interanual, según los datos revisados de Eurostat.

La balanza comercial de la zona del euro sorprendió con un superávit de 8.600 millones de euros en junio (4.800 millones de euros un año antes).

Este aumento se debió principalmente a un mayor superávit en productos químicos y afines, así como a los superávit registrados en otros productos manufacturados y en alimentos y bebidas.

El superávit en maquinaria y vehículos también mejoró ligeramente, según Eurostat.

Otros datos recientes de empleo y de inflación de Estados Unidos han frenado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) vaya a subir sus tipos de interés en septiembre y esto frena al dólar.

Las expectativas de que el BCE aumentará en septiembre los tipos de interés a los depósitos de los bancos, ahora en el 2,25 %, también apoyan al euro.

Pero la guerra en Oriente Medio y la subida del precio del petróleo, que hoy se pagó a más de 87 dólares el barril, impulsan al billete verde como activo refugio y frenan la apreciación del euro.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1532 y 1,1584 dólares. EFE