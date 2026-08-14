La confianza de los consumidores de EEUU baja en agosto por primera vez en tres meses

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La confianza de los consumidores de Estados Unidos se ha deteriorado en agosto por primera vez, después de dos subidas consecutivas del índice elaborado por la Universidad de Michigan, que se ha situado en 51 puntos, un 7,6% por debajo del nivel de julio y un 12,4% menos que hace un año.

La evaluación de la coyuntura actual ha retrocedido en agosto a 51,8 puntos, un 5,5% menos que en julio y un 16% por debajo del nivel de un año antes, mientras que el dato de expectativas de los consumidores ha caído un 8,7% mensual y un 9,5% anual, hasta 50,6 enteros.

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"Se observaron descensos en la confianza en todo el espectro político, siendo los republicanos quienes registraron la mayor caída mensual en agosto", ha comentado Joanne Hsu, directora de Encuestas a Consumidores, destacando que la confianza entre los republicanos se sitúa ahora un 19% por debajo de los niveles previos al conflicto con Irán y es la más baja desde las elecciones de 2024.

"En general, solo el 8% de los consumidores espera que el crecimiento de sus ingresos supere la inflación el próximo año, frente al 18% de diciembre de 2024, lo que refleja la creencia de que los precios elevados seguirán siendo una carga", ha añadido.

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En este sentido, las expectativas de inflación para el próximo año aumentaron del 4,2% en julio al 4,3% en agosto, superando así de forma considerable el 3,4% registrado en febrero, antes del inicio del conflicto con Irán.