Paraguay crece bajo los primeros tres años de Peña, pero el dinero no alcanza para todos

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Ron González

Asunción, 14 ago (EFE).- El economista Santiago Peña cumplirá este sábado tres años al frente del Gobierno de Paraguay con el control de la inflación y el crecimiento sostenido como los mayores logros de su Gobierno, pero el dinero no alcanza para todos y la inversión social es una de las menores en la región suramericana, dijeron a EFE analistas locales.

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Solo en 2025, el país creció el 6,6 % gracias a la consolidación de las exportaciones agrícolas, la apertura de nuevos mercados y el masivo consumo interno.

Este crecimiento fue superior al de Argentina, Brasil o Chile, potencias económicas de la región, aunque el resultado debe mirarse de forma crítica, apuntó el analista Luis Rojas, docente de la Universidad Nacional de Asunción y miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY).

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De acuerdo con el experto, las cifras esconden la continuidad de un modelo económico que recauda poco, concentra la riqueza y genera una gran desigualdad social en este país suramericano.

Como ejemplo de ello, afirmó que un 62 % de los paraguayos tiene empleos informales y perciben ingresos menores al salario mínimo legal, que el pasado 1 de julio quedó establecido en 3.044.000 guaraníes (unos 510 dólares mensuales a la tasa de cambio actual).

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A finales de febrero pasado, el Gobierno paraguayo informó de la creación de 242.000 nuevos empleos desde agosto de 2023, casi la mitad de los puestos que Peña ofreció durante su campaña.

Rojas explicó a EFE que esta cifra debe considerarse "marginal" y aseguró que la mayoría de estos nuevos empleos están en el mercado informal.

A inicios de semana, el mandatario celebró que "por primera vez" en la historia de Paraguay un 40 % de los ocupados del país estén registrados en la seguridad social, un dato que, indicó, revela la formalización de sus empleos.

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Con un esquema tributario del 10 % de IVA, 10 % de impuesto a las rentas empresariales y 10 % a las rentas personales, el país tiene una de las menores tasas impositivas de Suramérica.

Es uno de los atractivos del modelo económico paraguayo, que persigue captar inversiones extranjeras que le ayuden a generar empleos.

Pero, al mismo tiempo, los bajos impuestos dejan al Estado sin los recursos necesarios para acometer grandes obras o generar inversión social de impacto, advirtió Rojas.

De igual forma, el docente lamentó que Peña no haya propuesto una reforma tributaria que deje mayores recursos para que el Estado pueda invertir en el desarrollo del país.

Sin embargo, la decisión de no elevar los impuestos fue una de las promesas de campaña del actual jefe de Estado, recordó a EFE el economista Víctor Benítez, profesor de la Fundación Getulio Vargas de Brasil, un laboratorio de ideas que busca promover el desarrollo económico de los países latinoamericanos.

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"Ahí sí cumplió", apuntó Benítez a EFE.

No obstante, el analista identificó una treintena de promesas que han quedado desatendidas, o cumplidas a medias, si bien celebra logros como el segundo grado de inversión que obtuvo Paraguay, un hito que reduce la percepción de riesgo país.

Por otro lado, Benítez puso el foco en los números "ocultos" de la economía paraguaya durante el Gobierno de Peña.

El catedrático relaciona uno de estos datos con la inflación, un índice que el Gobierno reporta como controlado con un cierre del 3,1 % en 2025 y una proyección del 3,5 para este 2026.

En este sentido, Benítez afirmó que la carne de res, estrella en las mesas de los paraguayos, ha subido de precio más de un 50 % en los últimos 36 meses, un número que podría explicarse en el alza de las exportaciones y que no queda claramente reflejado en las tasas de inflación que reporta el Banco Central del Paraguay (BCP).

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Estos problemas no parecen hacer mella en la popularidad de Peña, cercana a los 50 puntos según la consultora CB Global Data, en un año en que se renovarán las autoridades municipales en una elección que se anticipa como una evaluación para el mandatario .

Tampoco parecen impactar en la popularidad de Peña sus criticados viajes, cifrados en 65 por la prensa local, y que el mandatario defiende como parte de una estrategia para promover las bondades de su país y atraer inversiones. EFE

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