Taiwán aprueba la celebración de un referéndum para castigar con azotes los delitos graves

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Taipéi, 14 ago (EFE).- El Parlamento taiwanés, de mayoría opositora, aprobó este viernes la celebración de tres referendos, entre ellos uno relativo a la aplicación de castigos físicos a los condenados por delitos graves, como fraude a gran escala, abuso infantil y agresión sexual, informó la agencia de noticias CNA.

La propuesta, conocida popularmente como el 'referéndum de los azotes', fue impulsada por el principal partido de la oposición, el Kuomintang (KMT), que junto con el minoritario Partido Popular de Taiwán (PPT) ostenta una ajustada mayoría de escaños en el Legislativo.

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En esta ocasión, los parlamentarios del PPT se abstuvieron en la votación y la iniciativa salió adelante con apenas 52 votos a favor, frente a los 51 en contra del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP).

"¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno promulgue una ley que establezca un régimen penal especial (los azotes), dictado por los tribunales y ejecutado conforme a la ley, para los delitos de agresión sexual, maltrato de menores, fraude de elevada cuantía y fraude agravado de tipo complejo, con el fin de disuadir de la comisión continuada de delitos?", reza el texto de la propuesta, según CNA.

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El rostro más visible de esta medida es el legislador del KMT Hung Meng-kai, que propuso este método de castigo por primera vez en octubre de 2025, inspirándose en el caso de Singapur.

La sociedad taiwanesa, pese a defender posturas progresistas en numerosos asuntos sociales, se muestra mayoritariamente favorable al endurecimiento de ciertas penas y al mantenimiento de la pena de muerte, que aún se aplica a los crímenes más graves, como los asesinatos premeditados.

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Junto a esta consulta, la Cámara aprobó otros dos referendos: uno sobre la asignación de los ingresos por multas de tráfico a mejoras en la seguridad vial y otro relativo a la energía nuclear.

Este último, ratificado con los votos a favor del KMT y el PPT, busca instar al Gobierno a abandonar su política de 'patria libre de nucleares', después de que el último de los seis reactores de la isla cesara sus operaciones en mayo de 2025.

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Taiwán ya celebró en agosto del año pasado un referéndum sobre la reactivación de su última central nuclear, que fracasó al no alcanzar el umbral mínimo de votos exigido por la ley.

Las tres propuestas se votarán, previsiblemente, a finales de año y podrían coincidir con las elecciones locales del próximo 28 de noviembre. EFE