El Gobierno dice que la prórroga a Almaraz "no altera" la fecha de cese definitivo del parque nuclear español en 2035

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El Gobierno ha señalado este viernes que la renovación hasta 2030 de la autorización de las Unidades I y II de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) se circunscribe "exclusivamente" a esta instalación, "no alterándose la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035", según han señalado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El calendario de cierre nuclear fue acordado por Enresa y las empresas propietarias en 2019. Iba desde el cese definitivo de la Unidad I de Almaraz en 2027 hasta el de Trillo en 2035. Tras la autorización del Ejecutivo a la prórroga de Almaraz, en 2030 cesará Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

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Transición Ecológica recalca que el Gobierno "mantiene exactamente la misma posición que ha defendido siempre" con respecto a este tema: que la extensión a la vida útil de la central extremeña se otorga tras comprobar que cumple con las tres condiciones establecidas por el Ejecutivo: es segura para las personas, no compromete la seguridad de suministro en España y no tiene coste para los ciudadanos.

En este aspecto, las fuentes apuntan a que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha constatado el correcto funcionamiento de la central, el nivel adecuado de seguridad radiológica e impuesto condicionantes técnicos. Además, destaca que la prórroga se concede sin "ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica para las empresas eléctricas, aunque las compañías propietarias habían reclamado bajadas de impuestos".

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Según dicen, el Ejecutivo ha tomado esta decisión tras "ponderar las circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto en Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania". "Hay una situación energética internacional excepcional y sobrevenida que está generando un escenario de elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles, cuya duración es actualmente imposible de prever", explican.

Por esta parte, inciden en que la volatilidad y la incertidumbre son "significativamente mayores" a las anticipadas hace tan solo unos meses. De esta manera, la prórroga a la explotación de la central extremeña "puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores a unos picos de precios de los combustibles fósiles no previstos anteriormente".

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"Ello permite seguir protegiendo a la población ante la volatilidad de los precios y la incertidumbre en este periodo, mientras se sigue ampliando la respuesta estructural frente a la dependencia de los precios de combustibles fósiles: el despliegue de renovables", defienden.

Por otro lado, Transición Ecológica recalca que la apuesta del Gobierno por las energías renovables "permanece intacta" y que el cierre de Almaraz en 2030 no compromete el objetivo de penetración, ya que la reducción de su aportación prevista para 2030 será "de poco más del 1%", un porcentaje marginal que de acuerdo con estas fuentes "no altera de forma significativa la senda de transición energética del país.

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Por último, ponen en valor cómo las renovables "han mejorado la competitividad de España, han contribuido a proteger a los consumidores frente a las subidas de precios de los combustibles fósiles y están generando crecimiento económico y atrayendo nuevos proyectos industriales".

"Nuestra hoja de ruta es clara, como lo ha sido todos estos años. Este Gobierno va a seguir impulsando una agenda de apuesta sin precedentes por las renovables, porque sabemos que es nuestra principal palanca de competitividad, autonomía estratégica y de modernización de nuestra economía", subrayan.

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