Emiratos Árabes Unidos denuncia ataques iraníes contra dos buques de su petrolera estatal en Ormuz

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Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han condenado este jueves ataques, que ha atribuido a Irán, contra dos buques afiliados a su compañía petrolera estatal mientras transitaban por el estratégico estrecho de Ormuz, enclave convertido en la principal arma de presión en el conflicto en Oriente Próximo.

"EAU condena y denuncia enérgicamente el ataque hostil iraní dirigido contra dos buques afiliados a la Corporación Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC, por sus siglas en inglés) mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, sin que se hayan registrado heridos", ha manifestado el Ministerio de Exteriores emiratí en un comunicado.

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A renglón seguido, la cartera ha aseverado que "atacar la navegación comercial" y "utilizar" el estrecho de Ormuz como un "instrumento de coacción económica o chantaje" supone un "acto de piratería por parte de la Guardia Revolucionaria iraní" y una "amenaza directa para la estabilidad de la región, sus pueblos y la seguridad energética mundial".

Afeando esta coyuntura, las autoridades de EAU han reivindicado la importancia de que "Irán ponga fin a estos ataques no provocados" y de que garantice su "pleno compromiso" con el "cese inmediato de todas las hostilidades" y con la reapertura "completa e incondicional" del paso de Ormuz en aras de "salvaguardar la seguridad regional y mantener la estabilidad de la economía y comercios mundiales".

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La agencia británica de operaciones comerciales marítimas de Reino Unido, vinculada a la Marina británica, se ha limitado a confirmar esta mañana el "impacto de un avión no tripulado" contra un petrolero, que no identifica, mientras navegaba por una ruta de salida del estrecho, muy cerca de la ciudad portuaria omaní de Al Jasab.

La UKMTO informa de "leves daños materiales" en el barco, pero la tripulación no ha sufrido daños y por ahora no hay constancia de daño medioambiental.

Cabe recordar que hace menos de una semana, Emiratos denunció el lanzamiento de un misil contra un carguero vinculado a su petrolera, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, también sin víctimas que lamentar.

Esta misma semana, el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad, el máximo órgano de seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha condicionado la apertura del estrecho de Ormuz a un alto el fuego que incluya a Líbano y la Franja de Gaza, amén del fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes congelados.

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