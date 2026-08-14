La afiliación de extranjeros sube en 66.000 cotizantes en julio y marca nuevos máximos

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La afiliación media de extranjeros subió en julio en 66.046 cotizantes respecto al mes anterior, un 1,9% más respecto al mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.512.223 ocupados, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 420.875 ocupados, con un impulso interanual del 13,6%, más de diez puntos por encima del incremento interanual de la afiliación global (+2,9%).

La afiliación de trabajadores extranjeros, que ya supone el 15,6% del total, ha mostrado un especial dinamismo durante los siete primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

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A 30 de julio, el número de personas extranjeras que ya figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 262.475, frente a una cifra total de afiliación de 22.502.259 personas.

De ellas, 213.883, el 81,5%, estaban encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 12.675, un 4,8%, eran trabajadores autónomos. Por sexo, 158.171 eran hombres, el 60,3%, y 104.304 mujeres, el 39,7%.

Desde junio de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 1,2 millones de ocupados. De hecho, el 46,3% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

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En términos desestacializados, julio se cerró con un nuevo máximo de 3.407.558 afiliados extranjeros, lo que supone 408.333 cotizantes más que un año antes.

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social y supera ya los 415.000 cotizantes (415.310). Le siguen Colombia (347.467), Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).

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