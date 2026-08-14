Once carreteras continúan cortadas por el incendio de Niebla y se reabre dos tramos en Huelva

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Un total de once carreteras continúan cortadas este viernes por el incendio que se declaró el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), aunque la mejora de las condiciones ha permitido ampliar a toda la ciudadanía la apertura del tráfico en dos tramos que hasta ahora estaban habilitados únicamente para residentes.

De este modo, según han indicado desde la Junta de Andalucía, continúan las restricciones en el resto de los tramos afectados y permanecen cortadas la HU-5104, HU-4103, HU-6104, HU-6107, HU-6106, HU-6108, SE-6402, SE-6400, SE-5400, SE-538 y SE-4401.

Asimismo, desde el Centro de Coordinación de Emergencias encargado incendio se pide respetar la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia, ya que el incendio continúa activo.

De otro lado, desde este mismo viernes está abierta a la ciudadanía en general la HU-3106, desde La Florida hasta el cruce con la HU-4101, y la A-493, desde Valverde del Camino hasta el cruce de La Florida.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Valverde del Camino han informado a la población de que desde el cruce de La Florida en dirección a La Palma del Condado la carretera continúa cerrada al tráfico. Por tanto, ya se puede circular con normalidad entre Valverde del Camino y Niebla, pero "no es posible continuar hacia La Palma desde el cruce de Niebla".

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