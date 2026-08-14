España cae ante EEUU y se enfrentará a México en los cuartos del Mundial Femenino de flag football

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La selección española femenina de flag football ha perdido este viernes por un amplio 52-31 ante la selección de Estados Unidos en su segundo partido del Campeonato del Mundo, que se está disputando en Düsseldorf (Alemania), y pese a ello ha pasado como segunda de su grupo a cuartos de final, donde se enfrentará al combinado de México.

Contra EE.UU., vigente campeona del torneo, las pupilas de Daniel Castañón encajaron su primera derrota dentro del Grupo B, avanzando de ronda con un balance de 2-1 ya que previamente se habían anotado los triunfos ante Nigeria por incomparecencia y ante Australia por 39-25.

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En las eliminatorias directas, España se cruzará este sábado a las 9.15 horas con México, líder del Grupo A; el vencedor se medirá contra quien gane del partido entre Canadá y Austria. Por el otro lado del cuadro, la selección estadounidense se enfrentará a la de Alemania; el ganador de ahí se enfrentará al ganador del Gran Bretaña vs Panamá.