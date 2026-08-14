El CTA muestra su manual en su apuesta por la "transparencia y aperturismo" en el criterio arbitral

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El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó este viernes su manual de criterios arbitrales, reglas y directrices (CARD) para consultar las decisiones arbitrales y con el objetivo de entender "mejor" la normativa mediante la "transparencia y el aperturismo" de cara a la temporada 2026-27, según ha comunicado la RFEF.

"Se trata de un documento, actualmente disponible en formato digital, en el que se pueden consultar decisiones respaldas por criterio y vídeo en base a lo que dictamina el reglamento. En esencia, una nueva apuesta por la transparencia y el aperturismo para entender mejor la normativa y la interpretación arbitral con ejemplos de aplicación reunidos en una sola consulta", expresó el comunicado.

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Asimismo, con el CARD también se pretenderá facilitar a los clubes, jugadores, medios de comunicación y aficionados la comprensión de las decisiones arbitrales. "Se trata de unificar y clarificar los criterios arbitrales aplicables a las diferentes tipologías de jugadas y el manual debe servir como una herramienta de consulta interna para árbitros y asistentes, reforzando la coherencia en la toma de decisiones", explicó.

Por ello, la publicación de este documento servirá como un método de modernizar la comunicación a través de un formato "innovador, visual y accesible", ya que adapta la difusión de este tipo de contenidos al consumo digital, con el propósito de "acercar el arbitraje al todo el entorno del fútbol".

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Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, argumentó esta nueva decisión. "Acercar los criterios arbitrales a jugadores, entrenadores, clubes, medios de comunicación y aficionados contribuye a generar una mayor comprensión, confianza y respeto hacia una labor esencial para nuestro deporte", aseguró.

Además, el presidente del CTA, Fran Soto, consideró que es una iniciativa que responde "la voluntad de ofrecer un mayor nivel de transparencia". "Su publicación supone un ejercicio de apertura poco habitual en el panorama arbitral internacional y representa una apuesta decidida por compartir conocimiento, explicar nuestros fundamentos y acercar el arbitraje a quienes viven y sienten el fútbol cada fin de semana", destacó.

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Por ello, cualquier persona que quiera consultar cualquier jugada polémica o cómo se debe actuar según qué protocolo, o despejar cualquier duda lo podrá hacer revisando en el CARD.