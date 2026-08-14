El líder indonesio rectifica y dice que sector privado podrá exportar recursos naturales

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Yakarta, 14 ago (EFE).- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, dio un paso atrás este viernes y dijo que el Estado no centralizará a través de una agencia creada para ello la exportación de recursos naturales como el aceite de palma y el níquel, sino que supervisará las ventas que las empresas privadas podrán seguir haciendo.

Después de que en mayo anunciase que el Estado sería el único exportador de recursos naturales, el mandatario rectificó este viernes y dijo que el Gobierno no busca limitar al sector privado de la principal economía del Sudeste Asiático, en medio de críticas por parte de inversores y dudas sobre la salud financiera del país.

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Se trata solo, dijo en un discurso en el Parlamento indonesio, "del (control por parte del Estado) de la supervisión del proceso, no que una sola empresa pueda acumular todas las materias primas y exportarlas, no", remarcó el exmilitar, quien defendió la creación de la agencia Danantara Sumberdaya (DSI), encargada de ese cometido.

Aseguró que desde el 1 de junio, cuando DSI comenzó a operar, inicialmente para centralizar las exportaciones, el Estado ha administrado ingresos por un total de 14.000 millones de dólares procedentes del carbón, hierro, acero y aceite de palma, del que es el mayor productor mundial junto a Malasia.

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"Ahora podemos monitorear cuántas toneladas se cargan en los barcos, cuántas se declaran en papel, cuántas se reciben en el país de destino", dijo Prabowo, quien defendió durante el discurso la lucha contra la corrupción.

La DSI fue instaurada 16 meses después de que Prabowo creara el fondo soberano Danantara Indonesia, supervisado por el propio presidente, que tomó el control de decenas de empresas estatales, lo que suscitó críticas sobre la transparencia de las transacciones y la gestión.

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El mandatario anunció este viernes que su Gobierno ha cerrado 290 empresas estatales y filiales "que no eran productivas" y adelantó su intención de cerrar cerca de 460 más este año, lo que calificó como la "reestructuración corporativa más grande del mundo".

Indonesia, la cuarta nación más poblada del mundo, atraviesa un período de incertidumbre desde que el exgeneral Prabowo asumió el poder en octubre de 2024, debido a políticas que ONG tildan de autoritarias.

También sus políticas económicas, entre ellas el mismo fondo Danantara, un programa de comidas gratuitas escolares y la militarización de las instituciones, han suscitado críticas sobre su transparencia y dirección, con Goldman Sachs y la agencia de calificación de riesgo Moody’s advirtiendo estos meses sobre los riesgos de invertir en acciones indonesias. EFE

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(foto)(vídeo)