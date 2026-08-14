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EEUU declara su apoyo total a Japón en la crisis con Rusia tras la visita de Putin a las Kuriles

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Estados Unidos ha declarado su apoyo "inquebrantable" a Japón en la crisis diplomática abierta entre Tokio y Moscú por la reciente visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a las islas Kuriles.

Japón reclama su soberanía sobre los Territorios del Norte, como los denomina Tokio, y la visita este pasado jueves de Putin a la isla de Iturup (o Etorofu según la nomenclatura japonesa) ha provocado la reacción en tromba del Gobierno japonés, con la primera ministra, Sanae Takaichi, a la cabeza, y el respaldo de sus aliados internacionales.

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Este viernes, ha sido el turno del embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass, que ha asegurado en redes sociales que su país "mantiene una postura inquebrantable en su apoyo a Japón, su aliado más importante, y en el reconocimiento de su soberanía sobre las disputadas islas del norte".

"Ahora que Japón y Estados Unidos se esfuerzan por promover la prosperidad en toda la región del Indo-Pacífico a través de su alianza, nos oponemos firmemente a cualquier acción que perjudique la paz y la estabilidad de la región", ha añadido.

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