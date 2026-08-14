París celebra la liberación del agente de la DGSE condenado por conspirar en Mali

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París, 14 ago (EFE).- Francia expresó este viernes su "gran satisfacción" por la liberación de Yann Vézilier, un agente de los servicios secretos franceses (DGSE) que llevaba un año detenido en Mali, donde fue condenado a 20 años de prisión por su supuesta participación en una conspiración para desestabilizar al Gobierno y preparar un golpe de Estado.

"El regreso de nuestro compatriota a Francia, junto a sus allegados, supone un alivio para el Ministerio de Exteriores, así como para el conjunto de sus compañeros", señaló el Quai d'Orsay en un comunicado.

La liberación se produjo después de que el jefe de la junta militar maliense, el general Assimi Goïta, indultara a Vézilier. La decisión, anunciada este jueves por el Gobierno de transición en un comunicado en Facebook, incluye el "alejamiento inmediato" del agente del territorio maliense.

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Vézilier, oficialmente destinado en la Embajada francesa en Bamako, fue detenido el 13 de agosto de 2025 junto a varios oficiales de las Fuerzas Armadas malienses durante una operación de los servicios de inteligencia del país.

Bamako le acusó de participar en una conspiración para desestabilizar las instituciones de transición y preparar un golpe de Estado. Vézilier pasó cerca de 10 meses detenido antes de ser juzgado y condenado a 20 años de prisión en junio.

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Francia rechazó desde el principio las acusaciones, que calificó de "infundadas", asegurando que el agente estaba en Mali para desempeñar una misión de cooperación en materia de seguridad. El Gobierno de Mali sostiene, en cambio, que el indulto no cuestiona los hechos establecidos por la sentencia.

Bamako agradece asimismo la intervención de "un país hermano" al que no identifica, cuyos "buenos oficios" habrían contribuido a obtener la gracia presidencial. Según una fuente militar maliense citada por el diario Le Monde, el país que actuó como mediador fue Marruecos.

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La liberación de Vézilier se produce en un momento de creciente presión sobre la junta de Bamako, debilitada por la ofensiva de grupos yihadistas e independentistas en distintas zonas del país.

Las relaciones entre Francia y Mali atraviesan una profunda crisis desde los golpes de Estado de 2020 y 2021 que llevaron al poder a la junta militar de Goïta.

La ruptura culminó en 2022, cuando Bamako exigió la salida de las tropas francesas, que durante casi una década habían combatido a los grupos yihadistas en el Sahel.

Desde entonces, la junta maliense ha buscado reducir la influencia francesa y estrechar sus vínculos con Rusia, mientras las relaciones políticas, diplomáticas y de seguridad entre París y Bamako se han deteriorado progresivamente. EFE