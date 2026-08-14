Bruselas dice que "comparte el objetivo" de EE.UU. de "luchar contra el fraude aduanero"

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Bruselas, 14 ago (EFE).- La Comisión Europea (CE) sostuvo este viernes que "comparte el objetivo" del Gobierno de Estados Unidos de "luchar contra el fraude aduanero", después de que la Administración norteamericana incluyera a la Unión Europea (UE) en una lista de países a los que acusa de ayudar a China a eludir los aranceles.

"⁠La UE comparte el objetivo de EE.UU. de luchar contra el fraude aduanero y mantiene su compromiso de colaborar con EE.UU. en el marco de nuestras actividades habituales de cooperación aduanera", dijo a EFE un portavoz comunitario, preguntado sobre las implicaciones de este informe.

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El Ejecutivo comunitario señaló que "tiene conocimiento" del informe publicado por la Oficina de Política Comercial y de Fabricación de la Casa Blanca este pasado jueves, en el que acusa a China de causarle pérdidas multimillonarias y de empleos mediante el transbordo, a través de más de 40 países, entre ellos Canadá, Japón y algunos territorios del Sudeste Asiático.

La UE se encuentra en el "nivel 1" de esta lista, lo que Washington califica como "líderes diversificados a gran escala", en el que se encuentran también Canadá, India, Israel, Japón, México, Corea del Sur y Taiwán.

Estos gestionan "grandes volúmenes absolutos de mercancías relacionadas con China" con "bases industriales diversificadas y las principales plataformas de exportación con destino a EE.UU., en las que el riesgo de transbordo está integrado en amplios flujos comerciales legítimos", según el documento.

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EE.UU. estima que el volumen anual de mercancías transbordadas tiene un valor que oscila entre los 40.000 y los 303.000 millones de dólares y calcula que, en un "escenario central" de 75.000 millones, pierde entre 19.000 y 26.000 millones de dólares en ingresos federales y unos 450.000 empleos, al tiempo que su PIB se reduce en entre 113.000 y 150.000 millones de dólares.

A este respecto, la Comisión aseguró que se encuentra en contacto con la Administración estadounidense "para comprender mejor la metodología del informe, sus conclusiones y las posibles implicaciones para la UE".

En este sentido, fuentes comunitarias dijeron a EFE que la clasificación "no debe interpretarse como una acusación de que la UE facilite o permita sistemáticamente el transbordo ilegal" y que la Comisión rechaza cualquier acusación de que el bloque permita la elusión arancelaria. EFE

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