Teruel estrena un Parque Astronómico en el Polígono Sur para acercar a todos la ciencia y el cielo turolense

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La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la concejal de Parques y Jardines, María Pilar Sánchez, han presentado este jueves el nuevo Parque Astronómico de Teruel, ubicado en el Polígono Sur, un espacio que aprovecha las condiciones de este punto de la ciudad para la observación del firmamento y que nace con una clara vocación divulgativa, turística y de ocio para todos los públicos.

La nueva plaza de observación astronómica se encuentra en el borde sur de la capital, una ubicación privilegiada por la amplitud de su horizonte y por sus condiciones para contemplar miles de estrellas, la Vía Láctea y distintos fenómenos celestes a lo largo del año. El proyecto pretende acercar la astronomía a la ciudadanía de una forma sencilla y accesible, con recursos que permiten comprender el movimiento del Sol y de las estrellas y reconocer diferentes elementos del cielo nocturno.

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Durante la presentación, Emma Buj ha destacado la vinculación de Teruel con la astronomía y la ciencia. "Teruel es una ciudad vinculada a las estrellas, somos la ciudad donde nacen las estrellas y nuestro cielo estrellado es una de nuestras características principales", ha señalado. La alcaldesa también ha subrayado el simbolismo de la ubicación, desde la que se mira hacia Javalambre y el Observatorio Astrofísico de Javalambre, cuya sede está en la ciudad de Teruel.

Buj ha explicado que el nuevo espacio cuenta con una rosa de los vientos que marca los cuatro puntos cardinales y tres puntos preparados para la instalación de telescopios. También dispone de paneles explicativos que permiten identificar las constelaciones visibles según la época del año, de forma que cualquier visitante pueda acercarse a la observación del cielo sin necesidad de conocimientos astronómicos previos.

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El parque incorpora además bancos especialmente diseñados para facilitar la observación del firmamento, con una ligera inclinación hacia atrás, y tres tótems que señalan la posición de la puesta de Sol durante los solsticios y los equinoccios. El conjunto permite comprender de una manera visual cómo cambia el recorrido aparente del Sol a lo largo del año y cómo este fenómeno está relacionado con las estaciones.

Otro de los elementos destacados es el nuevo reloj solar analemático, que convierte al visitante en el propio gnomon del reloj. La posición de la persona y su sombra permiten conocer la hora solar, con las correspondientes explicaciones sobre las diferencias entre la hora solar y la hora oficial, los husos horarios, el horario de verano y la variación de las sombras según la época del año.

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El espacio también permite descubrir algunos de los asterismos y constelaciones más característicos de cada estación. En las noches de verano, por ejemplo, desde este punto pueden observarse el Triángulo del Verano y las constelaciones de Escorpio y Sagitario, próximas al centro de la Vía Láctea.

UN NUEVO RECURSO PARA EL TURISMO FAMILIAR

La alcaldesa ha incidido en que el Parque Astronómico pretende convertirse en un nuevo atractivo para los turolenses y para quienes visitan la ciudad, especialmente para el turismo familiar. "Teruel tiene un turismo muy familiar y muchas veces se busca qué actividades hacer con los niños", ha apuntado Buj, quien ha destacado que este espacio permite disfrutar de una actividad de observación del cielo en un entorno seguro y con contenido científico.

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"Es una pequeña inversión pero que hace grande la ciudad", ha afirmado la alcaldesa, que ha situado este nuevo equipamiento dentro de la apuesta municipal por mejorar los espacios urbanos y sumar nuevos recursos para la ciudadanía y los visitantes. En este sentido, ha recordado la reciente instalación de la escultura del nacimiento del río Turia como otro ejemplo de actuaciones que contribuyen a embellecer y dignificar distintos puntos de la capital.

El Ayuntamiento organizará a lo largo del año actividades de observación del firmamento en este espacio, que se sumará a otros puntos de la ciudad donde ya se han celebrado iniciativas similares, como el Óvalo o la plaza de San Juan. Además, el Parque Astronómico se promocionará como recurso de interés dentro de los canales y foros relacionados con el turismo familiar y las actividades para niños, así como en espacios especializados.

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Por su parte, María Pilar Sánchez ha destacado la capacidad del nuevo mirador para convertirse en una referencia divulgativa y turística. "Creo que va a dar mucho que hablar y mucho que dar en lo que es el turismo de la ciudad de Teruel", ha afirmado la concejal, que ha puesto en valor su ubicación dentro de un espacio verde en expansión que también cuenta con zonas infantiles, áreas para personas mayores y espacios para mascotas.

Sánchez ha animado a turolenses y visitantes a disfrutar del nuevo recurso y ha resaltado que permite observar el cielo tanto de día como de noche. Los elementos vinculados a los solsticios y equinoccios permiten conocer el recorrido del Sol, mientras que, al caer la noche, las condiciones del entorno favorecen la contemplación de las estrellas.

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Precisamente, la concejal ha apuntado que el espacio ofrece unas condiciones especialmente interesantes para contemplar las Perseidas, que estos días alcanzan uno de sus momentos más destacados. La ausencia de contaminación lumínica en esta ubicación permite disfrutar de este fenómeno astronómico con unas condiciones privilegiadas.

TODO EL AÑO

El Parque Astronómico no se limita a la observación nocturna. Sus elementos divulgativos permiten comprender los cambios que experimenta el cielo a lo largo del año y la posición del Sol durante los principales hitos del calendario astronómico.

Los tres tótems señalan los solsticios de invierno y verano y los equinoccios de primavera y otoño. El conjunto explica cómo la inclinación del eje terrestre y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol determinan el recorrido aparente del Sol y el cambio de las estaciones.

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El reloj solar analemático completa este recorrido didáctico con una experiencia práctica que permite comprender cómo la posición del Sol determina la hora solar y por qué esta no coincide exactamente con la hora que marcan los relojes convencionales.

El nuevo observatorio incorpora además una dimensión vinculada al reciente eclipse total de Sol del 12 de agosto, al tiempo que ofrece un entorno adecuado para otras actividades de ocio y contemplación, como encuentros de meditación, observación de aves o descanso.

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ECLIPSE

Durante la presentación, Emma Buj también ha hecho balance de la jornada de observación del eclipse total de sol celebrada ayer, 12 de agosto, en el entorno de Platea. La alcaldesa ha confirmado que el evento se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias en el término municipal de Teruel, una cuestión especialmente relevante por el riesgo extremo de incendios existente en la jornada.

Buj ha expuesto que algunos turolenses pudieron contemplar el eclipse de forma directa durante los momentos en los que las nubes lo permitieron, aunque la presencia de nubosidad impidió una visión completa en buena parte de la ciudad. Sí pudo apreciarse, no obstante, el efecto de oscuridad provocado por el fenómeno.

La concentración organizada en Platea ha reunido a unas 5.000 personas, según la estimación realizada a partir de los vehículos estacionados, los autobuses y la gestión de las consumiciones. El dispositivo de seguridad contaba con una destacada presencia de Policía Local y Policía Nacional, con una llegada escalonada de los asistentes y una salida progresiva una vez concluido el evento. No se registraron incidentes.

El Ayuntamiento también reforzaba el servicio de transporte público ante la previsión de una elevada afluencia. Inicialmente se había contratado un autobús entre el Óvalo y Platea, pero ante el aumento de la demanda se ampliaron los medios hasta dos autobuses.