Polonia detiene a un ruso reclutado por Moscú que buscaba atacar a un ciudadano estadounidense-ucraniano

Guardar

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado este jueves que los servicios de seguridad polacos han detenido a un ciudadano ruso reclutado por la Inteligencia rusa que tenía como objetivo atacar a un ciudadano con doble nacionalidad, estadounidense y ucraniana, en la capital, Varsovia.

"Gracias a una acción realmente brillante de nuestros servicios de la Agencia de Seguridad Interior, el 7 de agosto detuvimos a un ciudadano ruso reclutado por los servicios rusos, cuya tarea era llevar a cabo una ejecución en Varsovia de un ciudadano con doble nacionalidad, estadounidense y ucraniano", ha indicado durante una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Tusk ha afirmado que es "la primera vez" que un agente ruso busca "atacar a un ciudadano estadounidense en el territorio de otro país miembro de la OTAN", si bien las autoridades pudieron detener la "ejecución" en el "último minuto".

"Desafortunadamente, debemos asumir que el régimen de (el presidente Vladimir) Putin intentará eliminar a personas que le resulten incómodas por diversos motivos, en distintos lugares del mundo, y por tanto, nuestras acciones en este asunto serán extremadamente intensas, orientadas a impedir nuevos intentos dirigidos contra ciudadanos de Polonia o de otros países en nuestro territorio", ha zanjado.

PUBLICIDAD

La Policía de Varsovia ha detallado que el hombre, de 29 años, ha sido arrestado en la calle Woloska y ha sido acusado en virtud del artículo 148 del Código Penal polaco, que castiga actos de preparación para cometer un delito de homicidio o asesinato.

"La investigación en este caso la lleva la Fiscalía de distrito de Varsovia Sródmiescie-Pólnoc. El 9 de agosto, el tribunal, considerando la solicitud del fiscal, aplicó al sospechoso la prisión provisional por un período de tres meses", ha detallado.