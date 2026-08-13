Cuba conmemora el centenario de Fidel Castro con la presencia de su hermano Raúl Castro

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La Habana, 13 ago (EFE).- Cuba conmemoró este jueves el centenario del natalicio de Fidel Castro (1926-2016) con un espectáculo político-cultural en el teatro Karl Marx de La Habana, al que asistieron su hermano y expresidente Raúl Castro (2008-2018), y familiares del líder de la revolución cubana.

Raúl Castro, retirado de sus cargos y actual “líder al frente de la revolución cubana” -según la terminología oficial- estuvo acompañado por el presidente, Miguel Díaz-Canel, y altos representantes del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), el Gobierno, así como familiares de ambos hermanos, entre ellos, la viuda de Fidel Castro, Dalia Soto del Valle.

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En el acto cultural - que protagonizó la compañía infantil cubana La Colmenita- donde realizaron un recorrido en imágenes y canciones por la vida de quien fuera el presidente del país caribeño por casi medio siglo, Díaz-Canel intervino para resaltar la figura de Fidel Castro de quien dijo, dedicó su vida “a luchar por todas las causas justas”.

El mandatario apuntó que Castro “vive para siempre” como un “guerrero, rebelde y un justo (...) de la Humanidad” y Cuba cuenta con su legado de “la independencia, la revolución, los valores y conquistas que el socialismo representa”.

Bajo estas premisas, dijo, “emprendemos un proceso de transformaciones económicas y sociales” en referencia al paquete de 176 reformas aprobadas este junio que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la isla sumida en una profunda crisis desde hace más de seis años.

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Díaz-Canel criticó nuevamente al Gobierno de EE.UU. al que acusó de “régimen fascista” que "arrecia” contra la nación caribeña, con un “brutal e inmoral cerco imperial que busca el exterminio de nuestro pueblo”.

El espectáculo político-cultural en el teatro Karl Marx de La Habana constituyó también el cierre del Primer Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro” que se desarrolló desde el pasado 10 de agosto en el Palacio de Convenciones de la ciudad capital y al cual asistieron más de 1.000 delegados nacionales y extranjeros.

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Esta semana en la isla ha estado marcada por diversas actividades centradas en la figura de Fidel Castro y durante esta jornada, el centenario de su natalicio ha suscitado muestras de homenaje a su figura desde países como Rusia.

Este jueves, cientos de rusos se reunieron frente a la estatua del líder de la revolución cubana en Moscú y en la actividad, el líder del Partido Comunista de Rusia (PCR), Yevgueni Ziugánov, señaló que “Fidel Castro es un modelo y un ejemplo a seguir (...) en estos tiempos difíciles, para lograr la victoria sobre las fuerzas más malvadas de la historia".

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El presidente ruso, Vladímir Putin, había enviado a inicios de la presente semana misivas dirigidas a Raúl Castro y a Díaz-Canel, en las cuales calificó a Fidel Castro como un “símbolo de la libertad, la justicia y el patriotismo tanto para los propios cubanos como para millones de personas en distintos países del mundo”.

Por su parte, el presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, también hizo llegar a la isla un mensaje de felicitación con motivo del centenario de Castro en el cual resaltó su papel "en la cimentación e impulso” de las relaciones del país caribeño con la nación asiática, las que dijo, “se han convertido en un referente de la cooperación entre países socialistas”.

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Asimismo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció la víspera, "el estímulo" que dio Fidel Castro a su trayectoria política y se pronunció porque "la fraternidad y la justicia persistan en medio de la adversidad" para el pueblo de Cuba, mediante un mensaje enviado a La Habana con el intelectual y teólogo, Frei Betto.