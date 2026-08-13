Temas del día de EFE News Latino del jueves 13 de agosto

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EEUU INMIGRACIÓN

Lumpkin (Georgia) - Las llamadas a los servicios de emergencia desde el Centro de Detención de Stewart (Georgia), una de las mayores instalaciones para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, se han disparado este año, muchas de ellas por graves problemas médicos, lo que ha generado alarma entre los defensores de los derechos civiles.

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EEUU TATE

Miami - Una corte federal en Miami realiza una sesión para discutir la libertad bajo fianza de los hermanos Andrew y Tristan Tate, 'influencers' de la "hipermasculinidad" detenidos por violación, pornografía y trata de personas en Reino Unido, que solicita su extradición.

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EEUU TEATRO

Nueva York - El pelotero cubano José 'Candelita' Iglesias, quien jugó con los Mets de Nueva York, debutará el 27 de agosto en Broadway, cuando se integrará por un tiempo al premiado musical Buena Vista Social Club, convirtiéndose así en el primer latino de Grandes Ligas en dar ese paso.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU ELECCIONES.- El Comité Nacional Demócrata (DNC) celebra en Austin (Texas) una reunión hasta el 15 de agosto.

Los Ángeles.- EEUU BÉISBOL.- El exbeisbolista Orel Hershiser, una de las leyendas de los Dodgers, devela este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (foto)(video)

Miami.- HURACANES ATLÁNTICO.- El ciclón Cristóbal decrece a depresión tropical en el Atlántico sin riesgos para tierra, pero el Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila un sistema en el Pacífico que podría afectar a Hawái y otros dos que podrían alcanzar a islas del Caribe.

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