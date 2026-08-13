El entorno del incendio de Niebla seguirá con altas temperaturas y un perfil "seco" hasta el sábado

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La zona del incendio forestal de Niebla (Huelva), activo desde el pasado jueves y con más de 30.000 hectáreas afectadas, mantendrá elevadas temperaturas y un perfil "bastante seco" hasta este sábado, 15 de agosto.

Según han detallado fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en declaraciones a Europa Press, una entrada de aire caliente de origen africano ha provocado que el pasado martes se iniciara un "episodio de altas temperaturas" que ha activado avisos amarillos tanto en el interior de la provincia de Huelva como en la Sierra Norte de Sevilla.

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De este modo, ha elevado las máximas hasta 36 grados en Niebla y 39 en Aznalcóllar (Sevilla), el municipio por donde el fuego ha accedido a la provincia hispalense y cuyas zonas diseminadas ya han efectuado alejamientos preventivos.

No obstante, el viento ha dado tregua a la propagación de las llamas y ha reducido su velocidad a doce kilómetros por hora, frente a las "potentes" rachas de viento que se levantaron el pasado lunes y provocaron el "agresivo" avance del fuego.

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Asimismo, se prevé para este sábado una "disminución considerable" de las temperaturas en toda la Península, producida por una intrusión de aire frío del Atlántico Norte que relajará los indicadores "hasta cuatro grados inferiores" y dará fin a las alertas de calor en Andalucía.

Si bien cabe la posibilidad de que la llegada de esta vaguada proporcione este domingo un "aumento de humedad en capas bajas", la institución meteorológica ha insistido en que se trata de un valor "sujeto a incertidumbre aún".

LA NUBE DE HUMO SE LIMITA A HUELVA Y SEVILLA

La reducción del viento ha disipado la "pluma" de humo que ingresó el pasado lunes en el noroeste de Córdoba, de manera que "la nube grande" ha limitado su presencia en Andalucía a las provincias de Huelva y Sevilla.

En este sentido, la nueva predominancia sur del viento ha extendido la humareda hacia los pueblos onubenses de Nerva, Valdeflores, Aracena y Campofrío, entre otros, al norte de Niebla.

Del mismo modo, la desviación del viento hacia el oeste producida durante la madrugada de este jueves ha trasladado "sin mucha intensidad" las partículas del incendio a la zona de Sevilla, así como puede haber motivado una "ligera intromisión de humo" en la zona de Alcalá de Guadaíra, aunque "no muy llamativa".

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Paralelamente, la Aemet ha detallado que la combinación del viento de Levante que se ha levantado esta semana y una "posible canalización del aire" en la zona del Valle del Guadalquivir hacia el Estrecho de Gibraltar han potenciado una suspensión de polvo que "ha teñido un poco" el cielo de la zona. Sin embargo, "no se puede determinar" si ha sido provocada por el incendio o por la dorsal africana.