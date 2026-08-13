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Las instituciones almerienses acompañan a la comunidad colombiana por las víctimas del terremoto

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Las instituciones almerienses han acompañado este jueves a la comunidad colombiana de la provincia con un minuto de silencio y oración celebrado en Almería en memoria de las víctimas del terremoto ocurrido el pasado lunes en Colombia, que hasta la fecha ha dejado al menos 265 personas fallecidas y 3.500 heridas.

La comunidad colombiana tiene una presencia destacada en la capital, donde es la segunda nacionalidad con mayor número de personas empadronadas, con un total de 2.881 registradas en el padrón municipal.

El acto ha tenido lugar en la sede de la ONG Almería para Todos-Asociación de Colombianos, en la capital, según ha trasladado la Diputación de Almería en una nota. Los asistentes han mostrado su recuerdo a las víctimas y su cercanía a las familias afectadas.

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En el minuto de silencio han participado la diputada provincial María del Mar López; la alcaldesa accidental de Almería, Sacra Sánchez; los delegados territoriales Francisco González Bellido y Aránzazu Martín; la vicesecretaria general de la Subdelegación, Raquel Contreras; los concejales del Ayuntamiento de Almería Antonio Urdiales y Vanesa Lara, y el coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Almería, Diego Martínez.

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