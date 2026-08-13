Sube a 273 la cifra de fallecidos y hay 377 desaparecidos por el terremoto en Colombia

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Bogotá, 13 ago (EFE).- La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 273 y la de desaparecidos se redujo de 496 a 377, informó este jueves el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo.

Según el último informe nacional, el Instituto de Medicinal Legal (IML) ha recibido 250 cuerpos, de los cuales 227 ya fueron reconocidos y 189 entregados a sus familias.

El terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 3.824 heridos, 40.753 familias afectadas, 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas.

Tamayo detalló que hay 172 edificios colapsados, 2.198 centros educativos afectados y 216 centros de salud dañados.

La UNGRD instaló una mesa geomática en alianza con la NASA y The International Charter (Carta Internacional del Espacio y Grandes Desastres) para monitorear las zonas afectadas por el terremoto con tecnología satelital.

Como parte de los primeros resultados de estas alianzas, se procesaron 166 imágenes satelitales de alta definición que permiten evaluar los daños en las ciudades más afectadas, como Cali, Pereira y Manizales.

Además, Tamayo informó que hicieron sobrevuelos en trece departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, epicentro del terremoto.

"Todo este esfuerzo técnico busca fortalecer el diagnóstico preciso de los daños en el terreno garantizando que las autoridades puedan tomar las decisiones más pertinentes para la atención del evento que originó la actual emergencia", puntualizó Tamayo.

Por otra parte, el director de la UNGRD aseguró que la entidad permanece atenta a la evolución del volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca (suroeste) y que se mantiene en estado de alerta naranja desde hace un mes.

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"Se están evaluando las actuales circunstancias de la actividad volcánica y se viene revisando la situación de los albergues en caso de que sea necesario evacuar a la población por un incremento de la actividad volcánica, que se mantiene en un nivel de alerta naranja", detalló Tamayo. EFE

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