Colombia suma 273 muertos, un nuevo sismo y polémica por la ayuda tras el terremoto

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Bogotá, 13 ago (EFE).- El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes buena parte de Colombia deja 273 muertos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos, mientras un nuevo sismo estremeció este jueves la zona del epicentro y crece la llegada de ayuda internacional, no exenta de polémica.

El nuevo balance, divulgado este jueves por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reduce de 496 a 377 el número de desaparecidos y cifra en 40.753 las familias afectadas, 12.584 las viviendas destruidas y 74.873 las averiadas. Además, reporta 172 edificios colapsados, 2.198 centros educativos y 216 centros de salud afectados.

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Aunque los daños se extienden por buena parte del país, los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Caldas, en el oeste y centro-oeste colombiano, concentran las situaciones más críticas tras el terremoto, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, en el Chocó.

Para precisar la magnitud de la destrucción, la UNGRD instaló una mesa geomática en alianza con la NASA y la Carta Internacional del Espacio y Grandes Desastres, que ha procesado 166 imágenes satelitales de alta definición.

La llegada de ayuda internacional avanza en medio de una polémica por los criterios del Gobierno para autorizar el ingreso de equipos extranjeros especializados en búsqueda y rescate, después de que una brigada del Ejército mexicano quedara por ahora fuera de las operaciones pese a la amplia experiencia de México en este tipo de emergencias.

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó este jueves que Colombia exigió una certificación adicional para permitir el despliegue del equipo militar que, según destacó, está certificado y ha participado en operaciones de rescate en 98 países.

La decisión contrasta con la autorización dada a equipos especializados de EE.UU., El Salvador, Ecuador e Israel, aunque Colombia sí ha recibido asistencia mexicana: los rescatistas de los Topos Aztecas llegaron el miércoles a Cali procedentes de Venezuela y México comenzó el envío de 58,5 toneladas de alimentos, agua, medicamentos y otros insumos solicitados por las autoridades colombianas.

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Ante los cuestionamientos de que el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella estaría privilegiando la asistencia de Gobiernos políticamente afines, el canciller colombiano, Omar Bula, aseguró que la ayuda se está aceptando "sin ninguna consideración política o ideológica".

El Chocó, donde estuvo el epicentro del terremoto del lunes, volvió a temblar este jueves por un nuevo sismo de magnitud 4,2, que obligó a detener temporalmente algunos trabajos de los equipos de rescate.

El movimiento tuvo su epicentro nuevamente en San José del Palmar y también fue percibido en los vecinos departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, sin que se haya informado de nuevas víctimas o derrumbes.

En el Chocó, uno de los departamentos más pobres de Colombia y con históricas deficiencias de infraestructura y servicios públicos, las autoridades comenzaron a pasar de la búsqueda y rescate a la atención de los damnificados y la evaluación de los daños.

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En el departamento se han confirmado 13 fallecidos, nueve de ellos en Quibdó, la capital, donde las autoridades dieron por concluida la fase de búsqueda, aunque la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió de que todavía no existe un censo que permita establecer el número real de damnificados y sus necesidades.

En San José del Palmar, municipio de unos 5.800 habitantes, unas 400 viviendas resultaron afectadas y al menos 20 edificaciones colapsaron, aunque no hay registro de víctimas mortales.

Cali, capital del Valle del Cauca, continúa entre los puntos más críticos por la magnitud de los derrumbes y el número de desaparecidos. Durante los primeros días, unos 700 rescatistas colombianos y medio centenar de extranjeros participaron en las operaciones, concentradas especialmente en edificios donde todavía existen posibilidades de encontrar supervivientes.

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La ciudad también se ha convertido en uno de los principales puntos de recepción y distribución de ayuda y equipos de socorro, entre ellos los Topos Aztecas mexicanos.

En Risaralda, Pereira, la capital, y su vecina Dosquebradas figuran entre las ciudades más castigadas. El aeropuerto internacional Matecaña, principal terminal aérea del Eje Cafetero, mantiene suspendida su operación comercial por los daños causados por el terremoto y solo recibe vuelos de Estado, atención médica, búsqueda, rescate y ayuda humanitaria.

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En Manizales, capital del departamento de Caldas, las autoridades mantienen la evaluación de viviendas, edificios e infraestructura para determinar qué inmuebles pueden seguir siendo ocupados y cuáles representan un riesgo para la población.

El Gobierno declaró primero la situación de desastre nacional y, el miércoles, la emergencia económica, un mecanismo constitucional que permitirá adoptar medidas extraordinarias y movilizar recursos para afrontar los daños.

De la Espriella anunció la creación de un denominado "fondo milagro" para financiar la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, carreteras y aeropuertos, además de preparar subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus casas, ayudas para el pago de servicios públicos, alivios tributarios y financieros y respaldo a comerciantes y pequeños empresarios afectados.

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Colombia cumple además este jueves el tercero de los tres días de duelo nacional, iniciado el martes, por una tragedia que golpeó al país apenas tres días después de que De la Espriella asumiera la Presidencia. EFE

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