La torre de la catedral de Manizales, un reflejo de la magnitud del terremoto de Colombia

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Jorge Gil Ángel

Manizales (Colombia), 13 ago (EFE).- Las calles del centro de la ciudad colombiana de Manizales suelen ser bulliciosas, pero este jueves el silencio es ensordecedor por el cierre causado por el terremoto de magnitud 7,4 que colapsó parcialmente e inclinó una de las torres de la catedral de Manizales, la más alta del país.

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La ladeada infraestructura quedó apostada sobre la nave central de la Catedral basílica de Nuestra Señora del Rosario y existe un riesgo alto de que caigan escombros, por lo que las autoridades tienen completamente cerrada la Plaza de Bolívar, donde está ubicada también la Gobernación del departamento de Caldas.

Sin embargo, trabajadores que analizan lo ocurrido explicaron a EFE que el sismo provocó un daño localizado en la torre, pero que la iglesia tiene su integridad estructural intacta.

El problema con el que tendrán que lidiar ahora será retirar lo que quedó de la torre -cuyo reloj aún sigue funcionando pese al daño y que está retrasado una hora- y los escombros que dejó el terremoto en la parte alta.

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Por dentro, la catedral no sufrió mayores daños. Hay algunos escombros y unos pocos objetos se cayeron, pero en general todo sigue en el lugar donde estaba, como se puede ver en videos difundidos por la Arquidiócesis de Manizales.

El terremoto que sacudió el lunes a Colombia ha dejado hasta el momento 273 muertos y 3.824 heridos, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El movimiento, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 377 desaparecidos, 40.753 familias afectadas, 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas.

Un ícono de la ciudad

La catedral de Manizales, diseñada por el francés Julien Polty, fue fundada en 1939 tras 11 años de obras y fue el edificio más alto de Colombia hasta 1969.

La infraestructura cuenta con una mezcla de estilos neo-góticos, neo-románicos y bizantinos, que la hace sobresalir entre las construcciones de esta montañosa ciudad colombiana.

Incluso allí está ubicado el Corredor Polaco, un mirador que permite una vista de 360 grados de la capital de Caldas a 96 metros de altura.

Édgar López trabaja en la Gobernación de Caldas y dialoga en una de las esquinas de la Plaza de Bolívar con un compañero sobre lo impresionado que está por lo ladeada que quedó la torre.

El hombre asegura a EFE que "la catedral es como algo muy representativo de Caldas y en particular de Manizales, es uno de los lugares más turísticos".

El daño de la catedral se extiende hacia los negocios que la rodean, por lo que López manifiesta su tristeza de ver "tanto comercio cerrado, tantas personas que en este momento están en problemas, que no pueden producir".

La preocupación de Gloria Helena

Gloria Helena Agudelo es la propietaria del Dinastía Plaza Hotel, desde cuya puerta se ve la torre tumbada. La mujer se siente feliz por haber sobrevivido, pero al mismo tiempo triste porque no sabe cuándo volverá a abrir el negocio del que vive.

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El día del terremoto ella estaba junto a su hijo frente a la torre y vio cómo todo empezó a moverse y a derrumbarse, por lo que ambos salieron a correr y llegaron a un lugar seguro, donde salvaron su vida.

"Yo pensé que hasta ahí íbamos a llegar", afirma a EFE Agudelo.

Ahora que el susto pasó, la realidad que la aterriza es el cierre total del centro, pues se prevé que la obra de restauración de la catedral, a cargo del Ministerio de Cultura, tarde y por consiguiente ella no podrá atender clientes durante un buen tiempo.

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"Aquí no se ve nada averiado, nada dañado. Solamente en una habitación estaba cayendo agua por una pared, se cerró la llave y cesó", expresa la mujer, que también se quedó sin hogar porque vivía en el hotel.

Agudelo se queda sin palabras, no sabe qué hacer y se siente frustrada porque la vida sigue y necesita encontrar pronto una solución para satisfacer todas sus necesidades y la de su pequeño hijo. EFE

(foto)(video)